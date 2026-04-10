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Asl4, Domenica giornata di sensibilizzazione sulla sindrome del bambino scosso

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Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Domenica 12 aprile dalle 8 alle 20 nell’atrio della Pediatria, al primo piano del Mazzini, si terrà una giornata di sensibilizzazione per la prevenzione della sindrome del bambino scosso – riporta testualmente l’articolo online. La Asl di Teramo anche quest’anno aderisce all’iniziativa della Simeup per prevenire una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e del lattante, nonché la prima causa di morte per abuso – La maggior parte dei casi si verifica nel primo anno di vita, con una maggior frequenza nei primi sei mesi – precisa il comunicato. In sostanza si tratta in un violento scuotimento del neonato che può causare trauma cerebrale e conseguenze neurologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di solito è conseguente a un pianto inconsolabile  a cui genitori fortemente provati dalla stanchezza o che si sentono inadeguati a risolvere le cause del pianto, reagiscono scuotendo il piccolo: se questo viene tenuto per il tronco il capo subisce rapidi movimenti di rotazioni e, per le sue grandi dimensioni e una muscolatura del collo ancora inadeguata, si possono verificare traumi – precisa il comunicato. Iniziative del genere si pongono l’obiettivo di sensibilizzare i genitori informandoli sulla delicatezza dell’encefalo di un lattante e sulle conseguenze che possono derivare da un forte scuotimento – recita il testo pubblicato online. I medici dell’unità operativa di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Teramo, diretta da Antonio Sisto,  saranno a disposizione dell’utenza per fornire informazioni e consigli, anche con l’ausilio di materiale multilingue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una simile campagna di informazione verrà proposta anche alle puerpere ricoverate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. LOCANDINA                                                                                           Ufficio stampa                                                                                              ASL TERAMO 10.4.2026

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

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