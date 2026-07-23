Asl4, Donare il sangue, l’appello della Asl prima delle vacanze

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Un gesto semplice che può fare la differenza per molte persone: donare il sangue prima delle vacanze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È l’appello che la Asl di Teramo rivolge ai cittadini per garantire la continuità delle cure anche durante il periodo estivo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’estate è uno dei momenti più critici per il sistema trasfusionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei mesi delle vacanze, infatti, le donazioni tendono fisiologicamente a diminuire, mentre il fabbisogno di sangue resta costante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo la Asl di Teramo si unisce all’appello lanciato dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Nel 2025, in Italia, quasi 3 milioni di donazioni hanno permesso di curare circa 638mila pazienti, in media oltre 1.700 ogni giorno – riporta testualmente l’articolo online. Nella Asl di Teramo il trend delle donazioni si mantiene complessivamente stabile: nei primi sette mesi di quest’anno sono state effettuate 6.720 donazioni – Già nel mese di luglio, tuttavia, si è registrata una lieve flessione, probabilmente favorita anche dal grande caldo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad agosto, tradizionalmente, il numero delle donazioni diminuisce di circa il 14% rispetto agli altri mesi dell’anno, con un calo che tra il 2022 e il 2026 è oscillato tra il 13% e il 18%. Nel territorio provinciale sono 8.539 i donatori attivi, cioè persone che hanno effettuato una donazione di sangue negli ultimi due anni – precisa la nota online. Un patrimonio di solidarietà che nel 2025 ha permesso di raccogliere complessivamente 12.374 donazioni, garantendo ogni giorno la disponibilità di sangue ed emocomponenti per interventi chirurgici, emergenze e pazienti oncoematologici – aggiunge la nota pubblicata. Il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, rivolge un appello ai cittadini: “Prima di partire per le vacanze dedichiamo qualche minuto a un gesto di solidarietà che può aiutare tante persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Invito tutti coloro che possono farlo a programmare una donazione di sangue prima della partenza – si legge sul sito web ufficiale. Nei mesi estivi il numero delle donazioni tende a diminuire, ma il bisogno di sangue non va in vacanza – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo ogni donazione è ancora più preziosa, perché consente di mantenere adeguate scorte e garantire la continuità delle cure – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un piccolo gesto di generosità può fare davvero la differenza per chi, ogni giorno, ha bisogno di una trasfusione”. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i donatori e alle associazioni dei donatori per la disponibilità, la sensibilità e l’impegno costante – Grazie al loro contributo quotidiano possiamo assicurare sangue ed emocomponenti ai pazienti che ne hanno bisogno”, dichiara Sofia Chiatamone Ranieri, direttore facente funzione del Servizio immunoematologico e trasfusionale della Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Chi desidera donare può rivolgersi al Servizio oppure alle associazioni dei donatori presenti sul territorio: Avis provinciale Teramo, Croce Rossa italiana, Fidas cuore Giulianova e Fidas Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ufficio stampa ASL TERAMO 23.7.2026

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it