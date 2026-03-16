Asl4, Donati due televisori alla Medicina di Giulianova

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Due nuovi televisori nelle sale d’aspetto della Uoc di Medicina dell’ospedale di Giulianova – Si è svolta ieri mattina la cerimonia di donazione nel reparto al terzo piano del padiglione ovest del “Maria Santissima dello Splendore”. I televisori sono stati donati dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Giulianova Lidia Albani – precisa la nota online. Il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia ha ringraziato, osservando che i due elettrodomestici certamente rendono più accoglienti e confortevoli le sale d’attesa nelle due ali del reparto – aggiunge testualmente l’articolo online. All’informale cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza della direzione sanitaria dell’ospedale di Giulianova, oltre a Pietro Marzano, medico delegato dal direttore della Uoc Luigino De Berardis e al consigliere comunale Paolo Calafiore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 16.3.2026

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it