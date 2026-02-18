- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 18, 2026
Attualità

Asl4, Donato software all’ambulatorio di scienza dell’alimentazione di Teramo

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Un gesto concreto a sostegno dell’attività clinica nell’ambito della nutrizione: l’associazione di promozione sociale “Crescere APS” ha donato un software professionale all’ambulatorio di scienza dell’alimentazione della Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Il software Terapia Alimentare Dietosystem è uno strumento professionale certificato che consente l’elaborazione di dietoterapie accurate e personalizzate per numerose condizioni fisiopatologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rappresenta un supporto operativo per i professionisti impegnati nell’ambito della nutrizione clinica, dell’educazione e della prevenzione alimentare, favorendo la definizione di piani mirati al beneficio clinico e il costante monitoraggio del paziente, grazie all’utilizzo di banche dati personalizzabili – aggiunge la nota pubblicata. Il software è stato consegnato questa mattina nelle mani del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia dalla presidente dell’associazione Giovanna Pedalino e dal tesoriere Cinzia Ulisse, alla presenza di Maddalena Paolini, specialista convenzionato nel settore, che opera nella struttura – si legge sul sito web ufficiale. “Crescere APS” è da anni un punto di riferimento per le famiglie di pazienti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, promuovendo attività di sensibilizzazione e offrendo sostegno concreto ai familiari nel percorso di cura – si apprende dal portale web ufficiale. “Ringrazio l’associazione per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso la nostra azienda e verso i pazienti – La disponibilità di uno strumento professionale dedicato alla terapia nutrizionale personalizzata consente ai nostri operatori di rafforzare i percorsi assistenziali e di garantire interventi sempre più appropriati e mirati ai bisogni delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio rappresenta un valore aggiunto per la qualità dei servizi offerti alla comunità”, ha dichiarato Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale.   Ufficio stampa ASL TERAMO 18.2.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

