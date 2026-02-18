Asl4, Donato software all’ambulatorio di scienza dell’alimentazione di Teramo

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Un gesto concreto a sostegno dell’attività clinica nell’ambito della nutrizione: l’associazione di promozione sociale “Crescere APS” ha donato un software professionale all’ambulatorio di scienza dell’alimentazione della Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Il software Terapia Alimentare Dietosystem è uno strumento professionale certificato che consente l’elaborazione di dietoterapie accurate e personalizzate per numerose condizioni fisiopatologiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Rappresenta un supporto operativo per i professionisti impegnati nell’ambito della nutrizione clinica, dell’educazione e della prevenzione alimentare, favorendo la definizione di piani mirati al beneficio clinico e il costante monitoraggio del paziente, grazie all’utilizzo di banche dati personalizzabili – aggiunge la nota pubblicata. Il software è stato consegnato questa mattina nelle mani del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia dalla presidente dell’associazione Giovanna Pedalino e dal tesoriere Cinzia Ulisse, alla presenza di Maddalena Paolini, specialista convenzionato nel settore, che opera nella struttura – si legge sul sito web ufficiale. “Crescere APS” è da anni un punto di riferimento per le famiglie di pazienti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, promuovendo attività di sensibilizzazione e offrendo sostegno concreto ai familiari nel percorso di cura – si apprende dal portale web ufficiale. “Ringrazio l’associazione per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso la nostra azienda e verso i pazienti – La disponibilità di uno strumento professionale dedicato alla terapia nutrizionale personalizzata consente ai nostri operatori di rafforzare i percorsi assistenziali e di garantire interventi sempre più appropriati e mirati ai bisogni delle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio rappresenta un valore aggiunto per la qualità dei servizi offerti alla comunità”, ha dichiarato Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 18.2.2026

