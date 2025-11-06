Asl4, Donato un quadro alla Cardiologia dell’ospedale di Atri

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:L’artista Amelia Lucci ha donato questa mattina una propria opera alla Cardiologia dell’ospedale di Atri – precisa la nota online. Il quadro, intitolato “Muto parlare” è stato collocato nella corsia della Uosd, dove si è svolta una semplice cerimonia, alla presenza del direttore sanitario aziendale, Maurizio Brucchi, di quello di presidio, Marino Iommarini, del direttore della Uoc di Medicina, Enrico Marini, della responsabile della Uosd, Sonia delle Monache e del personale del reparto – recita il testo pubblicato online. Il direttore Brucchi ha ringraziato a nome di tutta la direzione generale l’artista che con la sua opera “ha contribuito a migliorare l’umanizzazione del reparto e l’arte aiuta a migliorare il benessere di pazienti, familiari e personale”.

