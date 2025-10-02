Asl4, Estrazione complessa di pacemaker infetto, successo del lavoro di squadra

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:All’ospedale di Teramo è stato recentemente eseguito un intervento di particolare complessità: l’estrazione di elettrocateteri di un pacemaker infetto in un paziente di 67 anni della provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di una procedura ad alto rischio, resa necessaria quando il dispositivo cardiaco diventa sede di infezione diffusa, condizione potenzialmente fatale, se non trattata – si apprende dal portale web ufficiale. L’estrazione degli elettrocateteri, sottili fili che collegano il pacemaker al cuore, è considerata una delle sfide più delicate in ambito elettrofisiologico e cardiologico: può comportare complicanze gravi, tra cui la perforazione di cuore e vasi – Per questo richiede un contesto altamente specializzato, con la disponibilità immediata di un team cardiochirurgico, anestesiologico e di emergenza, pronto a intervenire – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’operazione è stata condotta nella sala della Uoc di Cardiochirurgia del Mazzini, dagli elettrofisiologi Manuel Conti e Paolo Serra e in stretta collaborazione con i cardiochirurghi – aggiunge la nota pubblicata. Fondamentale il contributo degli anestesisti della Terapia intensiva cardiochirurgica, dei perfusionisti, dei tecnici di radiologia ed elettrofisiologia, e del personale infermieristico e di supporto: un lavoro di squadra che ha permesso di affrontare in sicurezza ogni fase della procedura – “Si tratta di una tecnica mini-invasiva, che non richiede incisioni sul cuore o sul torace”, spiega Conti, “ma che comporta rischi significativi: i cateteri, impiantati da anni, possono essere saldamente adesi alle pareti del cuore o dei vasi e durante la rimozione possono causarne la rottura – viene evidenziato sul sito web. Inoltre, la presenza di un’infezione sistemica rende il paziente clinicamente compromesso e quindi esposto a un rischio ancora maggiore di complicanze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Solo un’organizzazione multidisciplinare e la presenza di una sala operatoria cardiochirurgica garantiscono la possibilità di affrontare in sicurezza eventuali emergenze intraoperatorie”. L’intervento si è concluso con la completa rimozione dei cateteri infetti e il paziente, una volta ristabilizzata la condizione clinica, è stato sottoposto all’impianto di un pacemaker senza fili di ultima generazione, venendo poi dimesso in buone condizioni – precisa la nota online. Queste procedure vengono eseguite solo in pochi ospedali italiani e, in passato, i pazienti abruzzesi erano spesso costretti a recarsi fuori regione, anche in situazioni critiche – Oggi, grazie al lavoro integrato dei reparti di Cardiochirurgia (diretta da Filippo Santarelli), Cardioanestesia (Marco Cargoni) e Cardiologia (Franco De Remigis), l’ospedale di Teramo è in grado di offrire sul posto cure altamente specialistiche – si apprende dalla nota stampa. “La multidisciplinarità non è uno slogan, ma la realtà quotidiana del nostro lavoro”, sottolinea il direttore del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare, Santarelli, “ed è la chiave per affrontare con efficacia le situazioni più complesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo caso dimostra come l’unione delle competenze faccia davvero la differenza per la vita dei pazienti”. Il direttore generale della Asl, Maurizio di Giosia, conclude evidenziando il valore di questo risultato: “Si tratta di un passo significativo per la sanità regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’impegno e la collaborazione dei professionisti consentono di offrire ai cittadini cure di eccellenza senza la necessità di spostarsi altrove, con un beneficio concreto per pazienti e famiglie”. Ufficio stampa ASL TERAMO 2.10.2025

