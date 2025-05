Asl4, Ex dispensario di Montorio, il commissario Castelli visita il cantiere Di Giosia: struttura strategica recuperata con i fondi della Ricostruzione

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli ha fatto stamattina un sopralluogo all’interno del cantiere nell’ex dispensario di Montorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il commissario è stato accolto dal direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, da quello amministrativo Franco Santarelli e da quello sanitario Maurizio Brucchi – precisa la nota online. A partecipare alla visita al cantiere e all’incontro con la stampa anche l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo e il sindaco di Montorio Fabio Altitonante, con esponenti della sua amministrazione – si apprende dalla nota stampa. “Questo è un recupero di grande importanza non solo per l’area pedemontana, ma per l’intero territorio teramano e per il cratere sismico – aggiunge testualmente l’articolo online. I lavori della Ricostruzione sono partiti, sia sul fronte dell’edilizia pubblica che in particolare su quello sanitario: stiamo garantendo una presenza costante e di qualità sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Fino a poco tempo fa c’era uno squilibrio tra le risorse disponibili e la loro effettiva spesa: oggi stiamo invertendo questa tendenza – si legge sul sito web ufficiale. È fondamentale continuare a monitorare e non mollare mai”, ha dichiarato Guido Castelli – precisa la nota online. “E’ questo un cantiere che definirei strategico per Montorio e per tutta l’area pedemontana – Grazie ai fondi per la ricostruzione post sisma recuperiamo infatti uno stabile nel centro cittadino, peraltro sulla direttrice che porta ai centri della montagna – viene evidenziato sul sito web. Questo è uno stabile gravemente danneggiato dal sisma, tanto da essere classificato totalmente inagibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ in corso la ricostruzione del tetto, oltre al rifacimento di tramezzi danneggiati e degli impianti – L’opera di recupero è stata possibile grazie a un finanziamento ottenuto dall’Ufficio speciale per la ricostruzione di circa 800mila euro, a cui si somma un contributo Gse per l’efficientamento energetico: tutto questo ci consentirà di recuperare una struttura molto utile alla comunità, che diventerà una sede collegata al 118 e per questo i locali interni saranno adeguati alla normativa che stabilisce i requisiti dimensionali e tecnologici per questo servizio”, ha spiegato Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Nell’area esterna saranno inoltre predisposti posti riservati alle ambulanze, con tettoia e ricarica – I lavori sono stati consegnati il 12 marzo alla ditta teramana “Bollettini costruzioni” ed entro l’anno l’edificio ci dovrebbe essere riconsegnato – recita il testo pubblicato online. “Non inauguriamo semplicemente un cantiere, ma poniamo la prima pietra di una nuova storia – si legge sul sito web ufficiale. Questo luogo custodisce memorie preziose, storie di medici, di infermieri, di cura e di speranza – La ricostruzione non significa soltanto riparare ciò che è stato danneggiato, ma dare nuova vita a ciò che rappresenta la nostra identità. Oggi è un giorno importante: è il segno concreto del riscatto di Montorio, un passo avanti verso il futuro, senza dimenticare il passato”, ha concluso Altitonante – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa ASL TERAMO 27.5.2025

