giovedì, Novembre 20, 2025
Asl4, Fascicolo Sanitario Elettronico: la formazione – 24 novembre, al via le nuove edizioni dei corsi

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Nell’ambito del Piano di Formazione Straordinario sostenuto dal PNRR e promosso dalla Regione Abruzzo insieme alle quattro ASL, prosegue il Piano integrato di Formazione e Comunicazione per l’adozione e il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 2.0, un’iniziativa strategica per la modernizzazione del Servizio Sanitario Regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un tassello fondamentale per costruire una sanità abruzzese più connessa, efficiente e sicura per tutti i cittadini ed è un’opportunità concreta per rafforzare le competenze professionali e digitali degli operatori e integrarli rapidamente nell’utilizzo quotidiano del FSE. Il Fascicolo Sanitario Elettronico permette di: · Migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, contribuendo a decisioni mirate e tempestive per la cura; · Ottimizzare la continuità dell’assistenza, migliorando il coordinamento delle strutture sanitarie in tutto il territorio nazionale; · Rendere più efficiente il lavoro quotidiano degli operatori sanitari offrendo loro uno strumento professionale destinato a diventare centrale nei processi clinici e assistenziali; · Aumentare la sicurezza del paziente, grazie a informazioni più complete per una valutazione clinica più accurata; · Supportare i pazienti facilitandone l’accesso alla propria storia clinica e stabilendo con loro una relazione di fiducia più forte, a supporto del loro percorso terapeutico – aggiunge testualmente l’articolo online.

