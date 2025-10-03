Asl4, Fibrosi cistica, studio innovativo sul monitoraggio terapeutico dei farmaci

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:L’Università di Chieti-Pescara e la Asl di Teramo pubblicano il primo studio al mondo sul monitoraggio terapeutico dei farmaci per la fibrosi cistica tramite tampone nasale e sudore – Ricercatori dell’Università “G. d’Annunzio”, Dipartimento di Scienze mediche, Orali e Biotecnologiche (Dsmob), e Center for advanced studies and technology (Cast), in collaborazione con il Centro regionale fibrosi cistica che ha sede nell’ospedale San Liberatore di Atri, sono i primi al mondo ad aver pubblicato un metodo che consente di quantificare l’effettivo assorbimento dei farmaci per la cura della fibrosi cistica in campioni non invasivi, come tampone nasale e sudore, aprendo così nuove prospettive di medicina personalizzata adottando strategie su misura per ciascun paziente – È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista “Biomedicine & Pharmacotherapy” lo studio “Development and application of a multimatrix LC–MS/MS method for quantifying elexacaftor–tezacaftor–ivacaftor”, che propone un approccio innovativo e meno invasivo per il monitoraggio terapeutico dei nuovi farmaci per la cura della fibrosi cistica – si apprende dal portale web ufficiale. Lo studio, guidato dal dottor Matteo Mucci e dal professor Antonio Recchiuti per l’Università e dal dottor Pietro Ripani, direttore del Centro regionale fibrosi cistica di Atri, dimostra per la prima volta al mondo la possibilità di quantificare i nuovi farmaci ad alta efficacia per la fibrosi cistica non solo nel sangue, ma anche nel tampone nasale e nel sudore, grazie a un unico metodo analitico – recita il testo pubblicato online. Questo risultato è stato reso possibile grazie al sostegno della Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo e della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica , che da anni promuovono e finanziano studi mirati a migliorare le conoscenze scientifiche e la qualità di vita delle persone con fibrosi cistica – viene evidenziato sul sito web. Questa strategia rappresenta un passo importante verso un monitoraggio terapeutico personalizzato, utile non solo a ottimizzare i trattamenti, ma anche ad adattarli a pazienti con esigenze specifiche, come bambini, donne in gravidanza e persone con mutazioni rare del gene responsabile della fibrosi cistica – si apprende dal portale web ufficiale. “Il nostro metodo permette di ottenere informazioni fondamentali sulla distribuzione corporea dei nuovi farmaci per la fibrosi cistica con procedure semplici e per nulla invasive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di uno strumento che potrà migliorare la personalizzazione delle cure e ridurre i disagi per i pazienti”, sottolineano Mucci e Recchiuti – precisa la nota online. “Questo lavoro dimostra come sia possibile tradurre la ricerca in strumenti concreti per la cura del paziente, semplificando il monitoraggio terapeutico e aprendo nuove prospettive di diagnosi e cura”, aggiunge Pietro Ripani – L’articolo completo è disponibile in open access su Biomedicine & Pharmacotherapy: https://doi.org/10.1016/j.biopha – viene evidenziato sul sito web. 2025.11855 Ufficio stampa ASL TERAMO 3.10.2025

