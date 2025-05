Asl4, Fiera sull’emergenza e urgenza, successo dello stand del 118 di Teramo

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Grande affluenza allo stand espositivo del Servizio territoriale 118 della Asl di Teramo allestito nell’ambito della Fiera, Congresso ed Esposizione sull’Emergenza Urgenza Sanitaria e Soccorso Tecnico Urgente che si è svolto dal dal 23 al 25 maggio nel Pala Dean Martin di Montesilvano, anche il patrocinio della ASL di Teramo . Il 118 ha mostrato tutti i dispositivi in dotazione ai mezzi di soccorso “India” (cioè provvisti di solo Infermiere a bordo), finalizzati alla migliore gestione in sicurezza del paziente – recita la nota online sul portale web ufficiale. I dispositivi presentati sono: massaggiatore cardiaco automatico; Poct Troponina I ad alta sensibilità e specificità, già in uso nei Pronto soccorso Aziendali; kit parto emergenza in ambulanza; rilevatore di monossido di azoto; barella da biocontenimento – recita il testo pubblicato online. Inoltre, è stato organizzato un corso Blsd aperto al pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’affluenza, la curiosità e l’interesse per l’organizzazione dei mezzi di soccorso INDIA da parte del pubblico presente è stata notevole – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it