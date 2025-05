Asl4, Giornata del sollievo, iniziativa di sensibilizzazione dell’Hospice di Teramo

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Iniziativa di sensibilizzazione in corso stamattina nell’atrio del Mazzini nell’ambito Giornata del Sollievo, che quest’anno si celebra domenica 25 maggio e che si pone l’obiettivo di diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’equipe dell’Hospice di Teramo, diretto da Franca Di Renzo, ha allestito un banchetto e ha distribuito materiale informativo alla popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per tutta la mattinata medici, infermieri, Oss e due psicologhe hanno parlato del valore della qualità della vita, ponendo l’attenzione nei confronti di coloro che si trovano nella sofferenza fisica e morale – Presente anche Roberto Berrettoni, responsabile della Uos Terapia del dolore del Mazzini – precisa il comunicato. E’ stato presentato anche il progetto “Hospice aperto”, giornata che si terrà a luglio dedicata alla conoscenza diretta delle attività che si svolgono in Hospice, con lettura delle testimonianze di pazienti e familiari, discussione di argomenti riguardanti la terminalità, le cure simultanee, il dolore fisico e psicologico, e i modi di affrontarli , la modalità di assistenza residenziale e domiciliare e concerto finale – L’hospice di Teramo nel 2024 ha effettuato 25.973 accessi domiciliari ai malati terminali, il 10% in più rispetto all’anno precedente, oltre alle consulenze effettuate nei vari reparti dei quattro ospedali e 161 ricoveri all’interno della struttura – “La legge 38/2010 ha segnato una svolta epocale nella gestione del dolore: esso, infatti, in tutte le sue sfaccettature, riveste una parte fondamentale nell’assistenza alla persona e assume una connotazione di quinto parametro vitale, da riportare obbligatoriamente sulle cartelle cliniche e durante le visite specialistiche dedicate – Il mancato trattamento del dolore acuto lo fa virare verso una forma di cronicità , in tal modo diventa esso stesso una vera e propria patologia, difficile da affrontare e curare”, ha spiegato Di Renzo – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 23.5.2025

