Asl4, Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Le iniziative del Serd della Asl di Teramo In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, in programma il 26 giugno, il Servizio per le dipendenze patologiche (Serd) della Asl di Teramo, diretto da Michela Moscone, promuove due iniziative informative rivolte alla cittadinanza – Il primo appuntamento è previsto domani, 25 giugno, dalle 9 alle 12, con un infopoint allestito in viale Orsini a Giulianova, in collaborazione con il Comune – settore politiche sociali – precisa la nota online. Venerdì 26 giugno, sempre dalle 9 alle 12, l’iniziativa proseguirà con un infopoint al centro commerciale “Gran Sasso” di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Gli operatori del Serd, insieme ai “Narcotici Anonimi” e all’associazione “Resalio” a Giulianova e ai “Familiari Anonimi” a Teramo saranno presenti per distribuire materiale informativo e offrire ai cittadini momenti di confronto, ascolto e orientamento – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi e sui danni correlati all’abuso di sostanze, promuovere comportamenti responsabili e rafforzare la conoscenza dei servizi territoriali dedicati alla prevenzione, alla cura e al sostegno delle persone con dipendenze e delle loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per informazioni è possibile contattare il Serd di Giulianova al numero 085 8020830 oppure scrivere all’indirizzo e-mail serd.giulianova@aslteramo – recita il testo pubblicato online. it. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 24.6.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it