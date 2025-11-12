Asl4, Giornata mondiale del diabete, controlli a Casoli di Atri e Silvi

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Iniziativa di prevenzione nella Giornata mondiale del diabete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 16 novembre il servizio di Diabetologia dell’ospedale di Atri in collaborazione con l’Associazione Diabetici Hatria e la Cri effettuerà, in occasione della Giornata mondiale del diabete, una mattinata dedicata alla prevenzione nella sede dell’associazione culturale “La Stracca” a Casoli di Atri dalle 10 alle 13 con la responsabile della Uos del San Liberatore Emanuela Cannarsa e nel Centro commerciale Universo di Silvi Marina, sempre dalle 10 alle 13 con il diabetologo Fiore Pelliccione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nelle due postazioni verranno presi i parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita e BMI), sarà fatto lo stick glicemico e attraverso la compilazione di un questionario verrà valutato il rischio di comparsa della patologia diabetica – L’accesso è libero, gratuito e senza prenotazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 12.11.2025

