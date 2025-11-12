- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Giornata mondiale del diabete, controlli a Casoli di Atri e Silvi
Attualità

Asl4, Giornata mondiale del diabete, controlli a Casoli di Atri e Silvi

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Iniziativa di prevenzione nella Giornata mondiale del diabete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 16 novembre il servizio di Diabetologia dell’ospedale di Atri in collaborazione con l’Associazione Diabetici Hatria e la Cri effettuerà, in occasione della Giornata mondiale del diabete, una mattinata dedicata alla prevenzione nella sede dell’associazione culturale “La Stracca”  a Casoli di Atri dalle 10 alle 13 con la responsabile della Uos del San Liberatore Emanuela Cannarsa e nel Centro commerciale Universo  di Silvi Marina, sempre dalle 10 alle 13 con il diabetologo Fiore Pelliccione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.   Nelle due postazioni verranno presi i parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita e BMI), sarà fatto lo stick glicemico e attraverso la compilazione di un questionario verrà valutato il rischio di comparsa della patologia diabetica – L’accesso è libero, gratuito e senza prenotazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 12.11.2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it