Asl4, Giornata mondiale della sclerosi multipla, in 300 curati nel centro del Mazzini

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:La Giornata mondiale della sclerosi multipla che si celebra oggi, 30 maggio, rappresenta un momento di riflessione tra professionisti della salute, associazioni e la comunità nel suo insieme – E’ un’occasione per informare e sensibilizzare la collettività su una complessa malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, complessa e imprevedibile – si apprende dalla nota stampa. Grazie ai trattamenti e ai progressi della ricerca, le persone affette da sclerosi multipla possono mantenere una buona qualità di vita con un’aspettativa non distante da chi non riceve questa diagnosi – precisa la nota online. Al Mazzini è presente il centro sclerosi multipla di I livello che segue più di 300 pazienti affetti da malattie demielinizzanti – precisa il comunicato. “La Giornata mondiale della sclerosi multipla rappresenta un momento per ricordare che è essenziale mantenere alta l’attenzione su questa patologia”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “l’obiettivo dell’azienda sanitaria è di essere vicini in maniera concreta a coloro che sono affetti da questa malattia”. Al centro di sclerosi multipla dell’ospedale di Teramo lavora un gruppo multidisciplinare formato da due neurologi e due infermieri specializzati coordinato dalla responsabile Samanta Sciamanna, all’interno della Uoc di Neurologia diretta da Maurizio Assetta – viene evidenziato sul sito web. Il centro svolge attività assistenziali in regime di day hospital e attività ambulatoriali – Ha autonomia prescrittiva di farmaci di I e II linea e, attraverso la presenza di figure professionali specializzate, è in grado di gestire tutti i farmaci innovativi e sottoposti a registro – riporta testualmente l’articolo online. Un servizio che vede il paziente al centro delle cure seguito da un équipe multidisciplinare di specialisti che offrono un’assistenza completa, assicura una gestione delle ricadute con accesso tempestivo alle visite e alle terapie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Asl di Teramo sta lavorando per avere uno psicologo completamente dedicato alle persone con sclerosi multipla da integrare con gli specialisti che già operano in rete per contribuire ad accrescere la conoscenza della patologia e a supportare le persone affette dalla sclerosi – aggiunge la nota pubblicata. Tra le figure professionali multidisciplinari che assicurano assistenza e che cooperano tra loro sono il radiologo, l’urologo, il fisiatra, il reumatologo, l’ematologo, il dermatologo, il cardiologo, l’infettivologo, l’otorino, l’oculista, l’endocrinologo, lo pneumologo, il dermatologo e il ginecologo – recita il testo pubblicato online. La Asl dispone di una risonanza magnetica nucleare 3 tesla molto utile ai fini diagnostici e di follow-up con una garanzia di tempestività nell’accesso e nella effettuazione degli esami diagnostici entro la soglia definita – Ufficio stampa ASL Teramo 30.05.2024

