Asl4, Giornata mondiale per la prevenzione dell’alcol, l’iniziativa del Serd

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:In occasione della Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di alcol e alla promozione di stili di vita sani, che si celebra oggi, 16 aprile, il Servizio per le Dipendenze Patologiche della Asl di Teramo promuove un’iniziativa informativa rivolta alla cittadinanza – In viale Orsini a Giulianova è stato allestito un infopoint. Gli operatori del servizio distribuiscono materiale informativo e incontrano i cittadini per momenti di confronto – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui rischi e sui danni legati all’abuso di alcol, promuovere comportamenti responsabili e far conoscere i servizi di prevenzione, cura e supporto presenti sul territorio – Ufficio stampa ASL TERAMO 16.4.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it