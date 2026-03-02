Asl4, Giulianova, Atri e Sant’Omero, aprono le  Admission e Discharge room

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si rafforza il modello organizzativo per la gestione dei flussi ospedalieri su tutto il territorio provinciale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Da oggi negli ospedali di Atri, Giulianova e Sant’Omero entrano in funzione la Admission room e la Discharge room, estendendo il modello già attivo a Teramo e seguendo le stesse modalità del piano strutturato di contrasto al sovraffollamento e di miglioramento dei percorsi assistenziali – aggiunge la nota pubblicata. In ciascun presidio sono presenti quattro posti letto dedicati, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16. Sono destinati ai pazienti con ricovero già definito, clinicamente stabili e in attesa di trasferimento nei reparti di destinazione nel caso dell’Admission room e ai pazienti formalmente dimessi ma in attesa di rientro al domicilio o trasferimento in strutture territoriali per quanto riguarda la Discharge room. La gestione quotidiana è affidata a un infermiere e a un operatore socio-sanitario, con il coordinamento organizzativo del bed manager e con la supervisione delle unità operative di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è intervenire in maniera strutturata sulle criticità legate ai flussi in entrata, di processo e di uscita dei pazienti, ottimizzando l’utilizzo dei posti letto e riducendo i tempi di attesa – Si punta inoltre ad alleggerire concretamente la pressione sui Pronto soccorso e sulle altre unità operative, garantendo maggiore sicurezza e comfort ai pazienti e migliori condizioni operative per il personale sanitario – riporta testualmente l’articolo online. “L’estensione del servizio a tutti i presìdi della provincia rappresenta un ulteriore passo avanti nel piano aziendale di contrasto al sovraffollamento, in linea con la delibera regionale sull’emergenza-urgenza”, sottolinea il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia”, e conferma la volontà della Asl di Teramo di rendere sempre più efficiente il percorso assistenziale, garantendo omogeneità organizzativa e una risposta concreta e uniforme su tutto il territorio”. Ufficio stampa ASL TERAMO 2.3.2026

