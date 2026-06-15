Asl4, Giulianova, donati caschetti refrigeranti per i pazienti in chemioterapia

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Dalla sensibilizzazione all’azione concreta – si legge sul sito web ufficiale. Il progetto “Non smettere di sentirti bella”, nato per promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone in cura per patologie oncologiche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, ha raggiunto oggi il suo traguardo più importante – È stato infatti consegnato questa mattina al Day hospital oncologico dell’ospedale di Giulianova il sistema Paxman Scalp Cooling, una tecnologia che contribuisce a ridurre la perdita dei capelli durante i trattamenti chemioterapici – precisa la nota online. La consegna rappresenta il risultato concreto di un percorso di sensibilizzazione che nei giorni scorsi è stato al centro del convegno “Innovazione in oncologia: l’importanza dei caschetti refrigeranti”, ospitato a Roma, al Senato della Repubblica, promosso dal senatore Guido Quintino Liris in collaborazione con l’associazione Herakles – Cultura e Identità APS ETS. La cerimonia si è svolta questa mattina a Giulianova alla presenza del direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, di quello amministrativo Franco Santarelli e di quello sanitario Francesco Delle Monache – Hanno partecipato anche i consiglieri regionali Marilena Rossi e Leonardo D’Addazio, e la consigliera comunale di Giulianova Marialuigia Orfanelli – precisa la nota online. Presenti inoltre il senatore Guido Quintino Liris, capogruppo in Commissione Bilancio al Senato, il deputato della Repubblica Guerino Testa, il presidente dell’associazione Herakles – Cultura e Identità APS ETS Gianni Di Marco, Sonia Di Felice e Laura Iezzi, rispettivamente responsabile e dirigente medico del Day hospital oncologico di Giulianova e Carlo D’Ugo capo del dipartimento oncologico e direttore della Uoc Radioterapia della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ad approfondire l’aspetto scientifico dei caschetti refrigeranti anche Ida Paris, responsabile della Uos Senologia del Policlinico Gemelli – L’apparecchiatura, del valore di circa 50mila euro, è stata acquistata grazie alla raccolta fondi promossa dall’associazione Herakles avviata nell’ambito del progetto “Non smettere di sentirti bella”, che ha coinvolto cittadini, imprese e realtà del territorio della provincia di Teramo – Il sistema Paxman Scalp Cooling _ le cui caratteristiche sono state illustrate, per l’azienda distributrice, da Fabrizio Di Sipio _ consente la refrigerazione del cuoio capelluto durante i trattamenti chemioterapici, contribuendo a ridurre in molti casi la caduta dei capelli, uno degli effetti collaterali più impattanti delle terapie oncologiche – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di uno strumento che affianca il percorso clinico con un’attenzione particolare agli aspetti psicologici, emotivi e relazionali della malattia – “Un risultato reso possibile grazie a un’importante raccolta fondi che ha coinvolto l’intera comunità della provincia di Teramo: cittadini, imprese, associazioni, professionisti e realtà del territorio”, ha dichiarato Di Giosia, “Desidero esprimere un ringraziamento sincero e profondo a tutti coloro che hanno contribuito – La risposta del territorio è stata straordinaria e dimostra quanto la collaborazione possa trasformarsi in un aiuto reale per chi ha bisogno – riporta testualmente l’articolo online. È un segnale importante di vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie, ma anche un esempio di responsabilità sociale che merita di essere riconosciuto e valorizzato”. Ufficio stampa ASL TERAMO 15.6.2026

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it