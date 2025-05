Asl4, Giulianova, “Festa del raccolto” al centro diurno

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:“Festa del raccolto” al centro diurno “I ragazzi di via Malastrana” di Giulianova – si apprende dal portale web ufficiale. E’ l’evento conclusivo di un percorso di ortoterapia che ha coinvolto utenti, operatori della cooperativa Filadelfia e del centro di salute mentale della Asl di Teramo – L’iniziativa rappresenta il coronamento di mesi di impegno durante i quali una quindicina di utenti ha coltivato ortaggi e curato ulivi, sperimentando in prima persona i benefici del lavoro a contatto con la natura, in un terreno di proprietà della Asl. Durante la giornata è stato possibile degustare le fave appena raccolte accompagnate da pane e olio extravergine ottenuto dalla spremitura delle olive raccolte lo scorso autunno – L’ortoterapia si conferma un’attività altamente efficace in ambito riabilitativo: favorisce il contatto diretto con la natura, stimola l’autostima, migliora l’equilibrio psicofisico e promuove la collaborazione e la socializzazione – si apprende dalla nota stampa. Il progetto proseguirà anche in futuro, visti gli ottimi risultati – La giornata si è svolta in un clima di entusiasmo e condivisione, tra musica, giochi e momenti di convivialità. Una sinergia efficace tra Cinzia Silvestrini referente del progetto, Domenico De Berardis direttore del Dipartimento di Salute mentale, l’equipe della cooperativa Filadelfia e gli utenti del centro diurno ha reso possibile il pieno successo dell’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. “Progetti come questo dimostrano concretamente quanto, anche attività semplici e quotidiane come coltivare la terra, possano generare benessere, inclusione e relazioni autentiche – si apprende dalla nota stampa. La salute mentale si costruisce anche così: con attività che mettono al centro la persona e la comunità”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 8.5.2025

