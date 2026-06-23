Asl4, Giulianova, giovedì arriva in piazza del Mare il camper della nutrizione

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il camper della nutrizione ferma a Giulianova – Giovedì 25 la Asl ha organizzato una mattinata di prevenzione nutrizionale, dalle ore 9 alle ore 12 in piazza del Mare – L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione, gratis e senza necessità di prenotazione – si apprende dalla nota stampa. Il personale del Sian, cioè il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, sarà a disposizione della popolazione su un camper attrezzato per la valutazione antropometrica, il rilievo strumentale della composizione corporea e darà indicazioni per una corretta alimentazione, elemento fondamentale per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili – aggiunge la nota pubblicata. Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che i fattori dietetici sono considerati come il primo fattore di rischio comportamentale per la salute e che la nutrizione è basilare per contrastare le malattie croniche non trasmissibili, che a livello globale sono responsabili del 74% dei decessi – aggiunge la nota pubblicata. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 23.6.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it