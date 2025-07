Asl4, Governo delle liste di attesa, lunedì convegno a Teramo

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Le liste di attesa rappresentano uno dei nodi critici per tutti i sistemi sanitari universalistici – precisa la nota online. Comprenderne le cause per cercare di individuare le necessarie ed urgenti soluzioni – aggiunge la nota pubblicata. E’ per questo che la Asl di Teramo, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ha organizzato, lunedì 14 luglio, un convegno che intende affrontare il tema dell’inappropriatezza prescrittiva – si legge sul sito web ufficiale. “Il Governo delle liste di attesa: appropriatezza e Modello RAO” si terrà nella sala convegni dell’ospedale di Teramo e prevederà la partecipazione e il contributo di importanti relatori, tra i quali Maria Pia Randazzo, direttore dei flussi informativi di Agenas, di Emanuela Reale, referente RAO di Agenas, Giuliano Mariotti, direttore sanitario dell’Asp di Trento, Marco Scorrano, responsabile unico dell’assistenza sanitaria (RUAS). L’inappropriatezza prescrittiva è il tema principale nel governo delle liste di attesa – si legge sul sito web ufficiale. Una dimensione principalmente clinica, che impatta fortemente sul governo della domanda di prestazioni ambulatoriali, su questioni di natura medico-legali, sulla capacità del sistema di rispondere ai bisogni di salute della popolazione, sulla complessiva sostenibilità dell’intero servizio sanitario nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il convegno intende offrire un contributo qualificato di riflessione sul tema cruciale del governo delle liste di attesa – si apprende dal portale web ufficiale. Programma Ufficio stampa ASL TERAMO 11.7.2025

