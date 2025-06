Asl4, IA e fratture da fragilità, la Asl presenta due progetti a Torino e Udine

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Asl di Teramo ha presentato due progetti innovativi in altrettanti convegni nazionali – Il primo, la “Quarta edizione dell’open meeting Grandi ospedali 2025” che si svolto a Torino, ha visto il direttore generale Maurizio Di Giosia illustrare l’ultimo nato dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali: il Pdta per la gestione delle fratture da fragilità e dell’osteoporosi – precisa la nota online. “La fragilità ossea è uno dei principali problemi di sanità pubblica, in quanto associata all’alto rischio di fratture e alle conseguenti implicazioni in termini di mortalità, riduzione dell’autonomia e costi sanitari – aggiunge la nota pubblicata. In genere la gestione di questi pazienti è spesso frammentata e questo comporta un aggravio di disagi per i pazienti, spesso anziani e quindi fragili, ma anche un aggravio di costi e di carichi sulle liste di attesa – si apprende dal portale web ufficiale. La Asl di Teramo ha inteso razionalizzare e codificare la presa in carico del paziente con fratture da fragilità con l’elaborazione di un apposito Pdta, un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale che possa garantire le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e assistenziali, uniformando il percorso di assistenza e rendendolo equo ed accessibile per tutti i pazienti”, ha affermato Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Per dare alcuni dati su qual è l’impatto sulla Asl, basta prendere in considerazione le cifre relative al 2024: sono stati registrati 628 ricoveri per frattura di femore prossimale da fragilità, 5.334 visite per osteoporosi, 312 day hospital, 1.350 densitometrie ossee e 620 infusioni terapeutiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Di Giosia ha poi partecipato al convegno che si è svolto a Codroipo, in provincia di Udine, su “Ai e la governance delle risorse umane: una sfida per le aziende sanitarie”. “ In uno scenario in cui la carenza di professionisti, l’aumento della domanda e la complessità organizzativa sono ormai elementi strutturali, la sfida non è solo tecnologica, ma squisitamente manageriale e culturale”, ha dichiarato Di Giosia, “alla ASL di Teramo, stiamo sperimentando alcune applicazioni che coinvolgono direttamente la gestione del personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mi riferisco, ad esempio, all’utilizzo dell’IA per l’ottimizzazione delle agende e la gestione delle liste di attesa – si apprende dal portale web ufficiale. In questo caso l’analisi predittiva della domanda, dei tassi di abbandono, dei flussi temporali e dell’appropriatezza prescrittiva si traduce in un supporto fondamentale per il governo clinico – riporta testualmente l’articolo online. Questo lavoro, se svolto interamente da operatori umani, richiederebbe un impiego imponente di risorse amministrative e sanitarie, spesso già oggi in affanno – riporta testualmente l’articolo online. L’IA consente invece di liberare tempo e intelligenza operativa da dedicare ad attività di maggiore valore aggiunto – Nel caso delle agende prestazionali, ad esempio, l’IA permette di fornire, in tempo reale, informazioni utili sull’occupazione degli slot, le criticità territoriali, le inappropriatezze, ma soprattutto abilita un dialogo più consapevole tra risorse umane, prescrittori e Direzioni di dipartimento – aggiunge testualmente l’articolo online. È uno strumento di connessione, non di disintermediazione”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it