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Asl4, Il camper della nutrizione venerdì sosta in piazza Martiri

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ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Una mattinata dedicata all’educazione alimentare – si apprende dalla nota stampa.  Venerdì 15 maggio dalle ore 9 alle ore 12 il camper della nutrizione sosterà in piazza Martiri della Libertà a Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa, svolta dal Sian della Asl di Teramo in collaborazione con il Comune, è rivolta a tutta la popolazione, è gratuita e non è necessaria la  prenotazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Medico, infermiere e dietista effettueranno esami personalizzati con anamnesi fisiologica, patologica, alimentare e con la  valutazione della composizione corporea al fine di fornire all’utente indicazioni per una sana alimentazione in termini di sicurezza alimentare e nutrizionale, che è fondamentale per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili – aggiunge la nota pubblicata. Le evidenze scientifiche dimostrano infatti che i fattori dietetici sono considerati come il primo fattore di rischio comportamentale per la salute e che la nutrizione è identificata come ambito centrale per lo sviluppo di azioni concrete volte a contrastare le patologie croniche – si apprende dalla nota stampa. LOCANDINA Ufficio stampa  ASL TERAMO 12.5.2026

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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