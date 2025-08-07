- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Agosto 7, 2025
Attualità

Asl4, Il direttore generale Di Giosia visita il Pronto soccorso di Giulianova

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Il direttore generale, Maurizio Di Giosia, ha svolto una visita, stamattina, al Pronto soccorso di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. “Dopo la visita degli esponenti del Pd e le loro dichiarazioni sugli organi di informazione ho voluto sincerarmi della situazione”, dichiara il direttore generale, “e ho trovato un Pronto soccorso con due medici e personale non medico al lavoro, intenti ad assistere con gentilezza e competenza i pazienti – C’erano pazienti tranquillamente in attesa, anche se non c’era sovraffollamento”. Il direttore generale si è anche soffermato a parlare con alcuni pazienti – precisa il comunicato. “Sono stato rassicurato dal responsabile Piergiorgio Casaccia: riescono a gestire bene la situazione e a rispondere alle esigenze di coloro che si rivolgono al Pronto soccorso – recita il testo pubblicato online. Certamente c’è una situazione di carenza del personale, soprattutto medico, che non si riesce a reperire in tutta Italia: non a caso si susseguono segnalazioni da tutte le regioni – precisa la nota online. Per questo non posso che ringraziare tutto il personale per il senso di abnegazione e lo spirito di sacrificio che mostra quotidianamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho voluto fare questa visita per sincerarmi sull’esistenza delle criticità rappresentate sulla stampa –   Non sono affatto diminuiti i servizi, come qualcuno continua a sostenere: bisogna evitare di fare allarmismi e spot propagandistici per colpire un settore delicato come la sanità. Così si allontana il cittadino dalle cure – Ribadisco con forza che non c’è stata alcuna riduzione di servizi e prestazioni con le manovre correttive del bilancio – recita il testo pubblicato online. Anzi, abbiamo investito 500mila euro in più per la riduzione delle liste di attesa”. Ufficio stampa ASL TERAMO 7.8.2025

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

