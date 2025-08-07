Asl4, Il direttore generale Di Giosia visita il Pronto soccorso di Giulianova

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Il direttore generale, Maurizio Di Giosia, ha svolto una visita, stamattina, al Pronto soccorso di Giulianova – viene evidenziato sul sito web. “Dopo la visita degli esponenti del Pd e le loro dichiarazioni sugli organi di informazione ho voluto sincerarmi della situazione”, dichiara il direttore generale, “e ho trovato un Pronto soccorso con due medici e personale non medico al lavoro, intenti ad assistere con gentilezza e competenza i pazienti – C’erano pazienti tranquillamente in attesa, anche se non c’era sovraffollamento”. Il direttore generale si è anche soffermato a parlare con alcuni pazienti – precisa il comunicato. “Sono stato rassicurato dal responsabile Piergiorgio Casaccia: riescono a gestire bene la situazione e a rispondere alle esigenze di coloro che si rivolgono al Pronto soccorso – recita il testo pubblicato online. Certamente c’è una situazione di carenza del personale, soprattutto medico, che non si riesce a reperire in tutta Italia: non a caso si susseguono segnalazioni da tutte le regioni – precisa la nota online. Per questo non posso che ringraziare tutto il personale per il senso di abnegazione e lo spirito di sacrificio che mostra quotidianamente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ho voluto fare questa visita per sincerarmi sull’esistenza delle criticità rappresentate sulla stampa – Non sono affatto diminuiti i servizi, come qualcuno continua a sostenere: bisogna evitare di fare allarmismi e spot propagandistici per colpire un settore delicato come la sanità. Così si allontana il cittadino dalle cure – Ribadisco con forza che non c’è stata alcuna riduzione di servizi e prestazioni con le manovre correttive del bilancio – recita il testo pubblicato online. Anzi, abbiamo investito 500mila euro in più per la riduzione delle liste di attesa”. Ufficio stampa ASL TERAMO 7.8.2025

