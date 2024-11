Asl4, Il Lions dona due monitor al Centro della nutrizione di Giulianova

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Oggi il Lions Club Giulianova ha donato alla Uos di Epatologia-Centro di riferimento regionale di Fisiopatologia della nutrizione dell’ospedale di Giulianova due monitor da 50 pollici con staffa per le due sale di attesa del servizio, di cui è responsabile Claudia Savina – si apprende dal portale web ufficiale. All’inaugurazione erano presenti l’equipe della Uos, Francesco Delle Monache, direttore del Dipartimento Medico della Asl di Teramo, Manuela Di Virgilio, direttore sanitario del presidio, Antonio Polci della direzione sanitaria, Annamaria D’Ostilio, presidente del Lion Club Giulianova e Liana Settepanelli, past-president del club e promotrice del progetto per la realizzazione di un’attività basata sul “Visual management system” nel reparto – riporta testualmente l’articolo online. “La nostra mission è dare modo al Lions Club, ai volontari e ai partner di migliorare la salute e il benessere, di rafforzare le comunità, di supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e contributi d’impatto globale e di incoraggiare la pace e la comprensione internazionale”, ha dichiarato Annamaria D’Ostilio, che è medico specialista in Nefrologia e Medicina Interna – si legge sul sito web ufficiale. “La nostra attività è incentrata sul fornire agli utenti strumenti e motivazione al cambiamento dello stile di vita, nella malnutrizione sia per difetto sia per eccesso, al fine di ridurre il carico delle patologie non trasmissibili, un tempo definite cronico-degenerative, in cui l’ambiente gioca un ruolo predominate” ha osservato Savina, che ha anche sottolineato come l’utilizzo delle immagini può aiutare: “L’immagine ha un potere immediato, impressiona la coscienza e l’inconscio senza la parola, supera le barriere linguistiche e culturali – precisa il comunicato. L’immagine aiuta a comunicare informazioni in modo rapido, immediato, efficace – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, le immagini sono più facili da comprendere e memorizzare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo sistema comunicativo, noto come “Visual management system” migliora la comunicazione consentendo una pronta, rapida e intuitiva comprensione delle informazioni”. Ufficio stampa ASL TERAMO 20.11.2024

