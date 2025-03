Asl4, Il prefetto Stelo in visita alla biblioteca storica dell’ex Psichiatrico

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina il prefetto di Teramo, Fabrizio Stelo, ha visitato la biblioteca storica dell’ex ospedale psichiatrico, accompagnato dal direttore generale Maurizio Di Giosia e dal direttore del dipartimento di Salute mentale Domenico De Berardis. La biblioteca è stata recentemente riallestita nella sede del Dsm di contrada Casalena, con il mobilio originale e il suo immenso patrimonio di volumi storici – precisa la nota online. In precedenza, dalla chiusura dell’ospedale psichiatrico avvenuta il 31 marzo del 1998, i volumi erano depositati nell’ex edificio del dipartimento di Salute mentale in via Nicola Palma – si apprende dal portale web ufficiale. Il prefetto si è soffermato su alcuni libri di particolare pregio appartenuti a Marco Levi Bianchini, lo psichiatra allievo di Sigmund Freud, che diresse il manicomio Sant’Antonio Abate e che fondò il 7 giugno 1925 proprio a Teramo la Società Psicoanalitica Italiana – viene evidenziato sul sito web. Durante la visita sono stati mostrati al prefetto anche alcuni antichi macchinari utilizzati ai primi del Novecento all’interno dell’ex manicomio, come quello per l’elettroshock, conservati nei locali della biblioteca – si apprende dal portale web ufficiale. Il prefetto si è complimentato per l’importante operazione di recupero del prezioso patrimonio librario – riporta testualmente l’articolo online. Video Ufficio stampa ASL Teramo 26.3.2025

