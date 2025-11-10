- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
Attualità

Asl4, In funzione il nuovo ortopantomografo all’ospedale di Atri

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Di Giosia: “La prossima settimana arriva anche la risonanza magnetica” E’ entrato in funzione il nuovo ortopantomografo dell’ospedale di Atri – precisa il comunicato. L’arrivo del nuovo macchinario fa parte di un piano di rinnovamento e potenziamento delle attrezzature del “San Liberatore”. Il successivo e imminente step sarà l’arrivo della risonanza magnetica nucleare, previsto per la prossima settimana – si apprende dal portale web ufficiale. Fra i tempi di installazione e collaudo, la Rmn dell’ospedale di Atri entrerà in funzione ai primi dell’anno nuovo – aggiunge testualmente l’articolo online. Già attivo è l’ortopantomografo Cone Beam, strumento specifico utilizzato per lo studio del distretto cranio-facciale (arcate dentarie, articolazioni temporo-mandibolari e seni paranasali). A differenza della radiografia tradizionale, il Cone Beam permette una ricostruzione tridimensionale ad alta definizione con una dose di radiazioni molto inferiore rispetto alla Tac tradizionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. È fondamentale in ambito odontoiatrico, implantologico, ortodontico e anche nella chirurgia maxillo-facciale – si apprende dalla nota stampa. “Prosegue il piano di potenziamento del presidio di Atri, e in particolare della Radiologia”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “con fondi Pnrr rinnoviamo le attrezzature e, cosa ancor più importante, dotiamo il “San Liberatore”, della prima risonanza magnetica della sua storia – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di nuove tecnologie che permettono di offrire una diagnostica completa, accessibile e precisa, contribuendo a diagnosi più tempestive e quindi a cure più efficaci”. A sovrintendere alla messa in funzione il responsabile della radiologia Davide Battista, il capotecnico Carmelo Galasso, il direttore sanitario Marino Iommarini, il direttore della Medicina Enrico Marini e la responsabile della Riabilitazione Giuseppina Franzone – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa ASL TERAMO 10.11.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

