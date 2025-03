Asl4, In malattie infettive oggi commemorazione delle vittime del Covid

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Asl di Teramo stamattina ha celebrato la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus con una breve e informale cerimonia che si è svolta all’interno del reparto di Malattie infettive, luogo-simbolo dove fu ricoverato il primo malato di Covid nella nostra regione, nel febbraio 2020. A partecipare alla commemorazione il direttore generale Maurizio Di Giosia, quello sanitario Maurizio Brucchi e quello amministrativo Franco Santarelli, i consiglieri regionali Marilena Rossi e Giovanni Cavallari, il sindaco Gianguido D’Alberto e una rappresentanza del personale impegnato nella gestione della pandemia – viene evidenziato sul sito web. A recitare una preghiera in suffragio delle vittime del Covid il vescovo Lorenzo Leuzzi e il cappellano padre Pietro Luongo – Il vescovo ha poi benedetto i partecipanti alla cerimonia, esortando tutti a proseguire nell’impegno ad assistere il prossimo – riporta testualmente l’articolo online. “Quello di oggi è il nostro piccolo contributo al mantenimento della memoria, alla necessità di prolungare una riflessione su quello che tre anni di pandemia ci hanno insegnato e su quello che ci hanno tolto – aggiunge testualmente l’articolo online. La pandemia ci ha sottratto persone care: il tempo lenisce le ferite, ma il vuoto determinato dalla loro prematura scomparsa, resta – si legge sul sito web ufficiale. E giornate come questa sono giornate in cui condividiamo il dolore, ancora vivo, per la loro scomparsa – Ma in tanti sono sopravvissuti – precisa la nota online. E sono sopravvissuti grazie all’impegno, allo strenuo impegno direi, del personale sanitario che mi sento ancora oggi di ringraziare”, ha affermato Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. “Essere qui oggi, in questo luogo simbolo, ci permette di ricordare quei giorni e fare si che non siano passati invano – aggiunge testualmente l’articolo online. Dobbiamo fare tesoro di ciò che è stato e nel ringraziare ancora una volta la direzione della Asl e tutto il personale sanitario e nell’esprimere, oggi come ieri, la nostra vicinanza alle famiglie di chi oggi non c’è più, raccogliamo il testimone di quell’esperienza – Esperienza che ha visto una risposta formidabile da parte della comunità istituzionale, dimostrando come stando insieme e lavorando in sinergia, al di là di ogni appartenenza, siamo in grado, come comunità, di reagire anche ai momenti più drammatici” ha aggiunto D’Alberto – riporta testualmente l’articolo online. Video Ufficio stampa ASL Teramo 18.3.2025

