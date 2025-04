Asl4, In pensione Profeta e Di Falco, oggi ultimo giorno di lavoro

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Da domani andranno in pensione due colonne portanti della Asl di Teramo, Valerio Filippo Profeta e Carlo Di Falco – riporta testualmente l’articolo online. Nato a New York 70 anni fa, Valerio Filippo Profeta dal gennaio 2004 ricopre l’incarico di direttore del Dipartimento Assistenza Territoriale e dal 2017 di direttore della Uoc Area Distrettuale “Gran Sasso-Laga” della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Precedentemente, fra i diversi incarichi apicali, spicca quello di direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Teramo – recita il testo pubblicato online. Si è specializzato in Igiene e medicina preventiva (indirizzo organizzazione dei servizi sanitari di base), in Farmacia (indirizzo tossicologia) e in Gastroenterologia ed endoscopie digestive – si apprende dalla nota stampa. Carlo Di Falco, nato a Guglionesi nel 1955, è specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva e anche in Igiene, medicina preventiva e tecnica ospedaliera – viene evidenziato sul sito web. Ha ricoperto ruoli apicali in diversi ospedali e aziende sanitarie fra Molise, Abruzzo, Marche, Campania – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare all’interno della Asl di Teramo ha ricoperto dal 2018 al 2020 il ruolo di direttore medico del presidio ospedaliero di Sant’Omero e, dopo una parentesi nelle Marche, dal 2023 ad oggi quello di direttore medico del Mazzini di Teramo – “Oggi salutiamo con affetto due professionisti che hanno svolto ruoli basilari all’interno della nostra Asl”, ha commentato il direttore generale Maurizio Di Giosia, “il dottor Profeta ha dedicato tutto il proprio percorso professionale a questa azienda, sin dal 1980, rappresentando una risorsa preziosa – Il dottor Di Falco è stato determinante nella gestione di due ospedali per noi strategici, quello di Sant’Omero e quello di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Non posso che ringraziare entrambi per l’impegno profuso a favore della qualità dei servizi sanitari della Asl di Teramo, uno in ambito ospedaliero e l’altro nell’assistenza territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La loro competenza e il loro spirito di collaborazione hanno spesso fatto la differenza in ogni ambito in cui hanno operato – aggiunge testualmente l’articolo online. A nome di tutta l’azienda auguro a entrambi una pensione serena e ricca di soddisfazioni”. Ufficio stampa ASL TERAMO 30.4.2025

