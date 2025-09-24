Asl4, Inaugurata la postazione del 118 a Cermignano, nuova ambulanza a Isola

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Una giornata dedicata al 118 nelle aree interne – si apprende dalla nota stampa. E’ stata inaugurata questa mattina la nuova postazione del 118 a Cermignano, che è stata dotata anche di ambulanza – si legge sul sito web ufficiale. Poco dopo, nella postazione 118 già esistente ad Isola del Gran Sasso, è stata consegnata un’altra ambulanza – si apprende dal portale web ufficiale. La prima cerimonia si è svolta alla presenza del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e di quello sanitario Maurizio Brucchi, dei dirigenti dei dipartimenti di Assistenza Territoriale ed Emergenza Urgenza, del sindaco di Cermignano Elisa Marchiselli, dell’assessore comunale Febo Di Berardo e dell’amministratore unico del Consorzio Punto Europa Filippo Lucci – precisa la nota online. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, anche il presidente della Provincia Camillo D’Angelo e Daniela Di Stefano dirigente della Regione del settore aree interne, insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni locali – precisa la nota online. La nuova postazione, attiva 12 ore al giorno e dotata di un’ambulanza con monitor pluri-parametrico e defibrillatore, sarà gestita dalla Croce Rossa Italiana, non a caso alla cerimonia era presente anche la presidente del comitato provinciale di Teramo, Fiorenza Di Falco – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento Snai (Strategia nazionale per le aree interne) e rientra nella rete regionale di emergenza e urgenza, contribuendo a garantire interventi più tempestivi e diffusi su tutto il territorio soprattutto per le patologie tempo-dipendenti – precisa la nota online. Il direttore Di Giosia, ha sottolineato: “Inaugurare una nuova postazione del 118 significa mettere un importante tassello nella rete di emergenza e urgenza – viene evidenziato sul sito web. Andiamo a potenziare l’assistenza territoriale in un’area, quella Valfino-Vestina, complessa sia dal punto di vista orografico che dei collegamenti viari – aggiunge la nota pubblicata. Riducendo i tempi di assistenza in un evento patologico acuto, nei fatti riduciamo soprattutto gli esiti invalidanti, restituendo così alla famiglia, al mondo del lavoro e alla società il paziente nelle migliori condizioni possibili”. Ringraziando le istituzioni, il Comune di Cermignano e le associazioni di volontariato, in particolare la Croce Rossa, ha concluso: “Tutto questo è possibile grazie a una virtuosa collaborazione fra istituzioni – precisa il comunicato. Questa postazione è un altro esempio tangibile degli investimenti che questa direzione strategica sta facendo nella cosiddetta medicina di prossimità”. Il sindaco Marchiselli ha sottolineato l’impatto concreto per i cittadini: “Ora, finalmente, possiamo affermare con forza che entriamo a pieno titolo nel sistema di emergenza-urgenza, garantendo ai nostri cittadini un servizio tempestivo ed efficiente, che può fare la differenza tra la vita e la morte – si apprende dalla nota stampa. Questa ambulanza è la dimostrazione che, se ci mettiamo la buona volontà, possiamo superare ogni ostacolo e costruire un futuro più sicuro per tutti”. L’assessore Di Berardo ha voluto condividere l’emozione del momento: “Oggi stiamo assistendo alla realizzazione di un sogno, di un progetto che ha radici profonde nella nostra volontà di proteggere e sostenere i nostri territori – aggiunge la nota pubblicata. L’inaugurazione di questa nuova ambulanza è un momento di grande emozione, perché rappresenta molto più di un semplice mezzo di trasporto: è un simbolo di speranza, di sicurezza e di avvenire per le nostre aree interne”. Lucci ha evidenziato il valore strategico dell’intervento: “La consegna di due nuovi automezzi a Cermignano e Isola rappresenta un passaggio estremamente importante per il rilancio delle aree interne – La nostra missione è restare accanto alle comunità locali senza lasciare indietro nessuno e garantire servizi moderni, efficienti e di qualità anche nei territori più difficili da raggiungere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ogni minuto guadagnato nell’emergenza può fare la differenza: è questo il valore più alto del nostro impegno”. “Stiamo iniziando a vedere i frutti del lavoro svolto”, ha commentato Daniela Di Stefano, riferendosi a entrambi gli interventi, “Auspichiamo che questo rappresenti l’avvio di un percorso e che tutti gli interventi previsti dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne trovino piena realizzazione in sanità, istruzione, mobilità e trasporti, così da rendere migliore la vita delle persone e incoraggiarle a restare in questi territori”. La mattinata è proseguita a Isola del Gran Sasso, dove è stata consegnata un’ambulanza dedicata alla postazione 118 attiva h24 e gestita dalla Croce Bianca per cui oltre ai volontari era presente il presidente Marino Oliverii – Due tasselli che, insieme, contribuiscono a costruire un mosaico di assistenza sanitaria sempre più capillare e vicina al cittadino – “Quest’ambulanza è un valore aggiunto, l’ausilio del 118 e di mezzi nuovi non fa altro che migliorare la sicurezza dei nostri territori, le prestazioni sanitarie rese ai cittadini, non solo del nostro comune, ma anche dei territori limitrofi, la presenza oggi dei sindaci di Tossicia e Colledara conferma l’importanza dell’arrivo di questa nuova ambulanza e del lavoro dei volontari della Croce bianca”, ha dichiarato il sindaco di Isola, Andrea Ianni che ha ringraziato i rappresentanti di Asl, Regione e Cope, presenti anche al secondo evento – Dichiarazione D.G. Video taglio del nastro Cermignano Video Isola del G.S. Ufficio stampa ASL TERAMO 24.9.2025

