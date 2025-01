Asl4, Incontro Di Giosia-Corsi, si rinsalda la collaborazione fra Asl e Università   

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Si è svolto questa mattina un cordiale incontro fra il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, e il rettore dell’Università degli studi di Teramo, Christian Corsi – precisa il comunicato. Diversi i temi trattati nell’incontro – aggiunge testualmente l’articolo online. Innanzitutto è stato fatto il punto sul progetto di recupero e riutilizzo dell’ex ospedale psichiatrico, alla vigilia della firma della convenzione fra Università e Regione – si apprende dalla nota stampa. Di Giosia e Corsi hanno definito alcune questioni rimaste in sospeso fra le due istituzioni riguardo alla struttura – viene evidenziato sul sito web. Altro argomento in discussione è stato il rinnovo e l’ampliamento di due convenzioni che legano Asl e Università. La prima riguarda la fornitura di servizi sanitari al poliambulatorio aperto anni fa all’interno dell’ateneo – aggiunge testualmente l’articolo online. La seconda riguarda l’attività di formazione rivolta ai dipendenti Asl, per cui verrà ampliato il supporto fornito dall’Università. “L’incontro”, ha dichiarato Di Giosia, “è stato importante per rinsaldare una collaborazione esistente già da tempo – Ricordo che l’attuale rettore, allora prorettore, istituì un poliambulatorio per l’assistenza sanitaria in ateneo, importante soprattutto per gli studenti fuori sede – si apprende dalla nota stampa. Allora, cogliendo l’importanza della struttura, collaborammo prontamente fornendo i medici – precisa il comunicato. E oggi valutiamo di estendere i servizi offerti con l’assistenza psicologica, rivolta soprattutto ai giovani – precisa la nota online. Anche sulla formazione, per cui già esiste una convenzione, cogliamo l’importanza di una sinergia fra due istituzioni importanti per il territorio di riferimento”. Anche il rettore Corsi ha voluto sottolineare l’importanza dei risultati della riunione di stamattina: “La Asl per il nostro ateneo è un interlocutore privilegiato”, ha affermato, “in riferimento a tutti i progetti di sviluppo di Unite che abbiamo in animo di realizzare da qui fino al 2030”. Ufficio stampa ASL TERAMO 22.1.2025

