Asl4, Influenza, via alle vaccinazioni al personale del Mazzini

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Sono iniziate oggi al Mazzini le vaccinazioni antinfluenzali al personale sanitario – riporta testualmente l’articolo online. E’ stato aperto un ambulatorio dedicato all’interno della direzione medica di presidio in cui il personale sanitario, ma anche quello amministrativo, può immunizzarsi contro l’influenza e, sempre su richiesta, anche contro il Covid e lo pneumococco – recita il testo pubblicato online. La campagna vaccinazioni al Mazzini segue quella iniziata giorni fa negli ospedali di Giulianova, Sant’Omero e Atri: hanno tutte l’obiettivo di ridurre l’incidenza della malattia su un gruppo di persone particolarmente esposto al contagio e contribuire a creare l’immunità di gregge particolarmente importante per le persone più fragili che non possono vaccinarsi – precisa il comunicato. Ufficio stampa ASL TERAMO 17. 11.2023

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it