Asl4, Interventi in anestesia generale nella sala operatoria interna all’Oculistica

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Nuovo passo avanti nell’organizzazione dell’Oculistica e più in generale dell’ospedale Mazzini – aggiunge la nota pubblicata. Ora è possibile operare in anestesia generale nella sala operatoria interna all’Oculistica di Teramo, diretta da Antonello Troiano – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ stata effettuata nei giorni scorsi, infatti, per la prima volta una seduta di chirurgia in anestesia generale nella sala operatoria interna al reparto, col prezioso contributo dei medici dell’Anestesia e Rianimazione diretta da Federica Venturoni – precisa il comunicato. La novità comporta la riduzione dei tempi morti che prima erano impiegati per trasportare i pazienti dal reparto al gruppo operatorio al primo piano: ci saranno certamente meno disagi per i malati e un’ottimizzazione del lavoro degli operatori sanitari – precisa il comunicato. Inoltre si rende disponibile una sala operatoria in più nel gruppo stesso, visto che adesso anche per gli interventi di oculistica in anestesia generale si utilizza quella interna al reparto – Ufficio stampa ASL TERAMO 13.5.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it