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Attualità

Asl4, La Asl di Teramo al Congresso Nazionale IMI24 Network ETS

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ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Contributo scientifico di Malattie infettive in collaborazione con il Serd La Asl di Teramo è stata protagonista al II Congresso Nazionale IMI24 Network ETS, svoltosi all’Università degli Studi di Brescia e dedicato all’infermieristica in ambito infettivologico e ai nuovi scenari clinici e organizzativi della professione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il congresso, dal tema “It’s time for a change”, ha ospitato la presentazione di un contributo scientifico della Uosd Malattie infettive della Asl di Teramo, incentrato sul ruolo della figura infermieristica nell’intervento terapeutico per l’eradicazione dell’infezione da virus dell’epatite C nei pazienti in carico al Serd di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il lavoro, frutto di un impegno clinico-assistenziale strutturato su un ampio numero di pazienti, è stato elaborato dalla responsabile della Uosd Malattie infettive dell’ospedale di Teramo, Antonella D’Alonzo, e realizzato in collaborazione con i professionisti della Uoc Servizio dipendenze patologiche, diretta da Michela Moscone e con il supporto prezioso del personale infermieristico – recita il testo pubblicato online. Selezionato per essere presentato nell’ambito del congresso, è stato illustrarlo dall’infermiera del reparto di Malattie infettive del “Mazzini” Adriana Melone – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

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