Asl4, La Asl di Teramo dona un’ambulanza al Senegal

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Un gesto concreto di solidarietà e cooperazione internazionale – si apprende dalla nota stampa. La Asl di Teramo ha donato un’ambulanza destinata alla località di Mbellacadiao, nella regione di Fatick, in Senegal, con l’obiettivo di contribuire al potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio e garantire un supporto concreto alla popolazione – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina, davanti al terzo lotto dell’ospedale Mazzini, alla presenza di una delegazione della Asl di Teramo guidata dal direttore generale Maurizio Di Giosia, dell’Ambasciatore del Senegal in Italia Ngor Ndiaye, del console onorario del Senegal per la circoscrizione Abruzzo – Marche – Emilia Romagna Tullio Galluzzi, del primo segretario di Ambasciata Mamadou Diagne e del funzionario Yankhoba Dioum. Il mezzo rappresenterà uno strumento fondamentale per il trasporto dei pazienti, consentendo un accesso più rapido alle cure – L’iniziativa si inserisce in un percorso di solidarietà che vede la Asl impegnata nel promuovere la collaborazione e la condivisione di risorse a favore delle comunità che necessitano di un sostegno concreto – aggiunge testualmente l’articolo online. “La salute è un diritto universale e la solidarietà è uno degli strumenti più autentici attraverso cui questo diritto può essere affermato”, ha dichiarato Di Giosia, “Con questa donazione non mettiamo a disposizione soltanto un mezzo di soccorso, ma vogliamo anche trasmettere un messaggio di vicinanza, amicizia e cooperazione tra i nostri popoli – Mi auguro che questa ambulanza possa svolgere a lungo la sua missione, portando assistenza, speranza e sicurezza alla popolazione”. Ufficio stampa ASL TERAMO 18.7.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it