- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, La Asl investe nelle competenze avanzate per l’innovazione territoriale. Al via...
Attualità

Asl4, La Asl investe nelle competenze avanzate per l’innovazione territoriale. Al via il percorso per l’infermieristica di famiglia e comunità

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:La Asl di Teramo inaugurerà il  6 marzo, nella sala Fagnano nella sede di circonvallazione Ragusa a Teramo, la fase in presenza del percorso aziendale dedicato all’infermieristica di famiglia e comunità (IFeC), già avviato il 16 febbraio con le attività formative sul campo nelle aree distrettuali territoriali della Provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto coinvolge il personale infermieristico già in servizio nelle macroaree distrettuali Gran Sasso-Laga e Adriatico e rappresenta un percorso strutturato di sviluppo delle competenze, orientato a rafforzare il ruolo dell’Infermiere nell’ambito dell’infermieristica di famiglia e comunità all’interno del nuovo modello delle cure primarie e territoriali previsto dal DM 77/2022. PIEGHEVOLE

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it