Asl4, La Asl risponde alle accuse sugli incarichi di funzione. Di Giosia: “Procedure trasparenti, tutti i passi concordati con i sindacati”

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Un attacco insensato e infondato, quello rivolto dall’Ugl Salute sugli incarichi di funzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Viene da pensare che in tutti gli incontri in cui questa procedura è stata condivisa con i sindacati, e a cui l’Ugl Salute ha preso parte, i suoi rappresentanti fossero quantomeno distratti – A partire da quando gli stessi sindacati hanno richiesto una profonda revisione del precedente sistema degli incarichi nel comparto, in quanto ritenuto non adeguato all’organizzazione aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In base a questo direzione e parte sindacale hanno condiviso un assetto che prevedesse che ciascuna unità operativa disponesse di un titolare di funzione di coordinamento e un congruo numero di incarichi di funzione organizzativa, superando la formula Ici-Ico che non aveva dato i risultati sperati – precisa la nota online. Preoccupa, e non poco, che l’Ugl salute non sia informato nemmeno della stipula di apposito contratto integrativo aziendale – con le organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa – con cui si è concordato di destinare quota parte delle risorse integranti il fondo premialità e condizioni di lavoro al fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali, al fine di destinarle al finanziamento di un articolato e complesso programma di valorizzazione delle risorse umane aziendali di area comparto da realizzarsi attraverso la revisione del sistema degli incarichi di funzione del comparto; l’attuazione del sistema della progressione tra aree; l’attivazione delle Progressioni economiche orizzontali – precisa il comunicato. Una procedura svolta nella piena legittimità, in attuazione di precisi articoli del contratto collettivo nazionale, che consente appunto di ridurre di una quota parte il Fondo premialità e condizioni di lavoro, disponendo l’incremento del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali. Gli accordi, sia sulle risorse da destinare, sia sui testi di regolamenti di attuazione, sono stati frutto di numerosi incontri e proficuo confronto con la parte sindacale titolare delle relative prerogative – si apprende dalla nota stampa. “Il ruolo del coordinatore è fondamentale e irrinunciabile in ciascuna unità operativa, per essere chiari non è pensabile che un reparto funzioni senza il “vecchio” caposala: è una figura importante per l’organizzazione del lavoro – Valorizzare il lavoro del personale e favorire una migliore organizzazione del lavoro è basilare nell’azione amministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. Ogni passaggio è stato condiviso con i sindacati, quindi respingiamo con fermezza le accuse di malagestione sottese nel comunicato dell’Ugl Salute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo pronti a sottoporci a qualsiasi verifica sulla correttezza e trasparenza delle procedure adottate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E non accettiamo critiche speciose da chi ha seguito passo passo tutto l’iter. Tanto che lo stesso segretario dell’Ugl ha partecipato alle selezioni per accedere all’incarico di funzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tranne poi, in una fase successiva, scrivere il comunicato”, osserva il direttore generale Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL Teramo 21.3.2025

