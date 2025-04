Asl4, La casa mobile della salute a Sant’Omero e Torano

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:La casa mobile della salute fa tappa a Sant’Omero e a Torano – riporta testualmente l’articolo online. Il camper del progetto “Abruzzo in salute”, finanziato dalla Regione, dal 26 al 28 aprile sosterà a Sant’Omero in piazza de Curtis e dal 29 al 30 a Torano in piazza Madonna delle Grazie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le visite e gli esami nel camper si potranno effettuare dalle ore 9 fino alle ore 17, i cittadini potranno eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori: ci si potrà sottoporre con apparecchiature all’avanguardia a screening mammografico (mammografia), del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/Hpv Test), Ecg, controllo dei nei sospetti e spirometria – Locandina Torano Nuovo Locandina Sant’Omero

