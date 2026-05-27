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Attualità

Asl4, La cultura del sollievo nelle Case della comunità di Villa Rosa e Montorio – Grande partecipazione ai desk informativi organizzati dall’Hospice

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ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Grande partecipazione agli appuntamenti organizzati dalla Uoc Hospice e cure palliative della Asl di Teramo, diretta da Franca Di Renzo, in occasione della Settimana del Sollievo “Io mi prendo cura”. Il primo desk informativo, allestito il 25 maggio all’interno della Casa della comunità di Villa Rosa, ha registrato un positivo riscontro da parte dei cittadini, confermando quanto sia importante promuovere momenti di ascolto, informazione e sensibilizzazione sui temi delle cure palliative e della terapia del dolore – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa prosegue questa mattina nella Casa della comunità di Montorio al Vomano, dove operatori e professionisti sanitari sono a disposizione della cittadinanza fino alle 13.30 per offrire informazioni e approfondimenti sul valore dell’accompagnamento e della presa in carico delle persone fragili e delle loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. In entrambe le giornate la partecipazione dei cittadini è stata molto significativa, tanto che il materiale informativo messo a disposizione è andato completamente esaurito – recita il testo pubblicato online. Portare queste iniziative nelle Case della comunità significa rafforzare sempre di più il legame tra sanità e territorio, avvicinando i servizi ai bisogni delle persone e promuovendo una cultura della cura fondata su vicinanza, dignità e attenzione alla qualità della vita – viene evidenziato sul sito web.   Ufficio Stampa ASL TERAMO 27.05.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

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