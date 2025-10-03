Asl4, La forza del papà – Un legame d’amore che nutre: sostegno all’allattamento

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, le U.U.O.O. di Ostetricia e Pediatria degli ospedali di Teramo e S. Omero promuovono il coinvolgimento dei papà, sottolineandone la presenza e l’importanza accanto alla mamma durante l’allattamento al seno – aggiunge testualmente l’articolo online. Per accompagnarli in questo percorso, viene consegnata una brochure informativa con suggerimenti e indicazioni pratiche sul ruolo paterno, a sostegno della mamma e del neonato – aggiunge testualmente l’articolo online. Un gesto semplice per ricordare che l’allattamento è una scelta di salute che cresce con il contributo di tutta la famiglia – BROCHURE

