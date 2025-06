Asl4, La giornata mondiale contro l’ abuso e il traffico illecito di droghe

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Il 26 giugno, in occasione de “La giornata mondiale contro l’ abuso e il traffico illecito di droghe”, si terrà presso il Palazzo Kursaal di Giulianova, il convegno dal titolo “La rete dei Servizi per le dipendenze”. Tale iniziativa vuole essere un’occasione di condivisione e riflessione tra le diverse realtà che lavorano nelle dipendenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attraverso esperienze concrete, dialogo istituzionale e prospettive multidisciplinari, l’evento intende valorizzare l’intervento sul territorio e la costruzione di alleanze tra pubblico, privato sociale e comunità. Il convegno, patrocinato dal comune di Giulianova, sarà aperto alla cittadinanza per sensibilizzare la comunità sull’ importanza di tali tematiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

