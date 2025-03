Asl4, La polizia penitenziaria dona cinque televisori alla pediatria del Mazzini

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:In questi giorni sono state installate in tutte le camere di degenza della unità operativa di Pediatria le televisioni Smart donate a Natale dall’Associazione di Polizia Penitenziaria di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. I piccoli degenti potranno dunque seguire i programmi preferiti, il tutto in modo da alleviare il disagio del ricovero in ospedale – si apprende dalla nota stampa. Grazie alla generosità dell’Associazione Polizia Penitenziaria è stato fatto un ulteriore passo verso una maggiore umanizzazione della degenza dei bambini ricoverati nell’ospedale di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. La direzione strategica della Asl ringrazia l’associazione per la donazione dei cinque televisori – precisa il comunicato.

