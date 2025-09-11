Asl4, Le Uccp funzionano regolarmente, la Asl risponde ad “Abaco”

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Ci troviamo, nostro malgrado, a dover ribadire l’evidenza: le Uccp non sono state chiuse né ridimensionate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come spiegato ampiamente in comunicati e conferenze stampa la Asl ha dato il via, il 1° settembre, a una riorganizzazione delle Uccp (Teramo, Montorio, Sant’Egidio, Villa Rosa e l’Ncp integrato di Mosciano). Quanto sostenuto dall’associazione Abaco in una nota è dunque privo di ogni fondamento e crea disorientamento e allarme nella popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “E’ sempre spiacevole fare delle smentite, ma questa volta siamo obbligati a farlo, per evitare che si generino false credenze fra la popolazione, proprio quella che un’associazione consumatori dovrebbe tutelare”, esordisce il direttore generale Maurizio Di Giosia, “ci troviamo dunque costretti a ribadire concetti già espressi ma che, evidentemente, giova ripetere”. La Asl non ha effettuato alcuna “interruzione repentina” dell’accordo con i medici di medicina generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sottoscrizione di un nuovo accordo sarebbe stata necessaria perché è cambiata la normativa di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. Con i fondi Pnrr, l’organizzazione dell’assistenza territoriale è stata radicalmente rivista e potenziata – si apprende dal portale web ufficiale. La Regione pertanto ha invitato l’azienda ad adeguare la propria organizzazione alla nuova normativa – A questo punto la Asl di Teramo ha elaborato una proposta che consentisse ai medici che hanno fino al 1° settembre operato nelle Uccp di continuare la propria attività, senza stravolgimenti, per loro, sul piano economico-organizzativo – Proposta non accettata dai sindacati dei medici di medicina generale – Da qui la necessità di trovare un’alternativa – Ora nelle Uccp operano come sempre medici di medicina generale, infermieri e personale di segreteria, ma come dipendenti Asl. I medici sono in parte quelli che volontariamente hanno aderito al nuovo sistema, poi ci sono i medici che si sono convenzionati quest’anno e che quindi operano già nel nuovo sistema e tutti gli altri sono i medici che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare i turni con incarichi a tempo determinato rinnovabili – precisa la nota online. Per il personale di supporto ai medici, quindi segretari e infermieri, il nuovo sistema prevede che siano dipendenti dall’azienda, da assumere secondo le procedure previste dalla legge – si apprende dalla nota stampa. Come sempre le Uccp e l’Ncp integrato funzionano 12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. “Anzi, è in corso un loro potenziamento, visto che accanto ai servizi tradizionalmente offerti sono allo studio percorsi per i pazienti fragili, cronici e multipatologici: il “piano concreto e tempestivo” auspicato dall’associazione già c’è. Sulla massima trasparenza, invocata dall’associazione, più che l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione e la ben nota disponibilità della direzione strategica a incontri di approfondimento della situazione, c’è poco altro da fare” conclude Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 11.9.2025

