- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Le Uccp funzionano regolarmente, la Asl risponde ad “Abaco”
Attualità

Asl4, Le Uccp funzionano regolarmente, la Asl risponde ad “Abaco”

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Ci troviamo, nostro malgrado, a dover ribadire l’evidenza: le Uccp non sono state chiuse né ridimensionate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come spiegato ampiamente in comunicati e conferenze stampa la Asl ha dato il via, il 1° settembre, a una riorganizzazione delle Uccp  (Teramo, Montorio, Sant’Egidio, Villa Rosa e l’Ncp integrato di Mosciano). Quanto sostenuto dall’associazione Abaco in una nota è dunque privo di ogni fondamento e crea disorientamento e allarme nella popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “E’ sempre spiacevole fare delle smentite, ma questa volta siamo obbligati a farlo, per evitare che si generino false credenze fra la popolazione, proprio quella che un’associazione consumatori dovrebbe tutelare”, esordisce il direttore generale Maurizio Di Giosia, “ci troviamo dunque costretti a ribadire concetti già espressi ma che, evidentemente, giova ripetere”. La Asl non ha effettuato alcuna “interruzione repentina” dell’accordo con i medici di medicina generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sottoscrizione di un nuovo accordo sarebbe stata  necessaria perché è cambiata la normativa di riferimento – riporta testualmente l’articolo online.  Con i fondi  Pnrr, l’organizzazione dell’assistenza territoriale è  stata radicalmente rivista e potenziata – si apprende dal portale web ufficiale. La Regione pertanto ha invitato l’azienda ad adeguare la propria organizzazione alla nuova normativa – A questo punto la Asl di Teramo ha elaborato una proposta che consentisse ai medici che hanno fino al 1° settembre operato nelle Uccp di continuare la propria attività, senza stravolgimenti, per loro, sul piano  economico-organizzativo – Proposta non accettata dai sindacati dei medici di medicina generale – Da qui la necessità di trovare un’alternativa – Ora nelle Uccp operano come sempre medici di medicina generale, infermieri e personale di segreteria, ma come dipendenti Asl. I medici  sono in parte quelli che volontariamente hanno aderito al nuovo sistema, poi ci sono i medici che si sono convenzionati quest’anno e che quindi operano già nel nuovo sistema e tutti gli altri sono i medici che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare i turni con incarichi a tempo determinato rinnovabili – precisa la nota online. Per  il personale di supporto ai medici, quindi segretari e infermieri, il nuovo sistema prevede che siano dipendenti dall’azienda, da assumere secondo le procedure previste dalla legge – si apprende dalla nota stampa. Come sempre le Uccp e l’Ncp integrato funzionano 12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. “Anzi, è in corso un loro potenziamento, visto che accanto ai servizi tradizionalmente offerti  sono allo studio percorsi per i pazienti fragili, cronici e multipatologici: il “piano concreto e tempestivo” auspicato dall’associazione già c’è. Sulla massima trasparenza, invocata dall’associazione, più che l’utilizzo di tutti i mezzi di informazione e la ben nota disponibilità della direzione strategica a incontri di approfondimento della situazione, c’è poco altro da fare” conclude Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 11.9.2025

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it