Asl4, L’Hospice celebra San Martino, patrono delle cure palliative

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:L’Hospice della Asl di Teramo celebrala ricorrenza di San Martino, giornata significativa per onorare la figura del santo protettore delle cure palliative – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’11 la giornata si aprirà alle 11,30 con la celebrazione della messa in Hospice in onore del patrono, celebrata dal parroco don Pietro, a cui parteciperanno i pazienti e gli assistenti, insieme al personale del reparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio sono previste una rappresentazione teatrale e letture su San Martino da parte degli attori della compagnia teatrale “Gli Sbandati” di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. A seguire ci sarà una riflessione sul senso della giornata e sull’importanza delle cure palliative –

