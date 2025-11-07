- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 7, 2025
Asl4, L’Hospice celebra San Martino, patrono delle cure palliative

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:L’Hospice  della Asl di Teramo celebrala ricorrenza di San Martino, giornata significativa per onorare la figura del santo protettore delle cure palliative – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’11 la giornata si aprirà alle 11,30 con la celebrazione della  messa in Hospice in onore del patrono, celebrata dal parroco don Pietro, a cui parteciperanno i pazienti e gli assistenti, insieme al personale del reparto – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio sono previste una rappresentazione teatrale e letture su San Martino da parte degli attori della compagnia teatrale “Gli Sbandati” di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. A seguire ci sarà una riflessione sul senso della giornata e sull’importanza delle cure palliative –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

