Asl4, Liste di attesa, in un mese 7.829 persone rifiutano la prestazione in garanzia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:La riduzione delle liste di attesa rappresenta la più importante priorità programmatica dell’azienda sanitaria locale di Teramo – Si tratta di un problema complesso, in cui intervengono diversi fattori che influenzano il risultato finale, e cioè che il cittadino, in alcuni casi e per alcune prestazioni, deve attendere troppo tempo – recita il testo pubblicato online. C’è un aspetto di questa complessa questione che è ancora poco indagato ma che però costituisce un motivo di doverosa riflessione – Nel mese di ottobre la Asl Teramo ha registrato 34.113 prenotazioni di primi accessi sanitari ambulatoriali – precisa la nota online. I cittadini che hanno accettato la prima disponibilità sono stati pari a 19.793 (58,02 %), mentre i cittadini che non hanno accettato la prima disponibilità sono stati 14.320 (41,98 %). I cittadini che hanno rifiutato di accettare la prima disponibilità sono stati, quindi, 14.320. Di essi, 7.825 hanno rifiutato la prenotazione, seppure essa fosse stata offerta “in garanzia” cioè entro i termini temporali di legge – Ai restanti 6.495 che hanno rifiutato la prestazione offerta non era “in garanzia”. Ciò si traduce nel seguente dato: il 22,93 % dei prenotanti (7.825 persone), nel mese di ottobre 2025, ha rifiutato di ricevere la prestazione, seppure fornita nei tempi previsti – Da rilevare, peraltro che sommando coloro che hanno accettato la prima disponibilità e coloro che hanno rifiutato la prenotazione in garanzia, emerge che la Asl avrebbe soddisfatto l’80,26% della domanda – si legge sul sito web ufficiale. Tra le motivazioni percepite, relative a commenti spontanei degli utenti agli sportelli, spiccano: i cittadini preferiscono ricevere le prestazioni in prossimità del luogo di residenza, soprattutto relativamente a soggetti anziani e/o fragili; i cittadini preferiscono ricevere le prestazioni ambulatoriali nell’ospedale hub, cioè il presidio di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. i cittadini prenotano primi accessi, ma in realtà necessitano di prestazioni di controllo rispetto alle quali rinunciano alla prima data (prossima) ed accettano date differite, sulla base dello specifico percorso di controllo – Una situazione che, purtroppo, finisce per compromettere il bisogno tempestivo di accesso di quei cittadini che hanno realmente necessità di accedere ai servizi ambulatoriali per patologie tempo e vita dipendenti – aggiunge la nota pubblicata. Nel frattempo l’azienda ha avviato un sondaggio fra i pazienti che si rivolgono ai Cup per capire quali sono le motivazioni che inducono al rifiuto della prenotazione proposta – viene evidenziato sul sito web. “Indubbiamente la percentuale dei rifiuti è molto alta – si apprende dal portale web ufficiale. Approfondire il problema è basilare per individuare possibili azioni correttive – si apprende dalla nota stampa. Comprendiamo le difficoltà di spostamento in strutture periferiche della popolazione anziana o dei portatori di disabilità, ma in questi numeri supponiamo che ci sia anche chi preferisce semplicemente sottoporsi alla prestazione sotto casa propria – si apprende dal portale web ufficiale. Un habitus mentale che contribuisce ad allungare le liste di attesa, nuocendo indirettamente a chi ha bisogno di una prestazione e non trova posto in tempi accettabili – precisa la nota online. Saranno i risultati del sondaggio fra gli utenti a chiarirci la situazione e a indicarci la strada per intervenire”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia – Ufficio stampa ASL TERAMO 18.11.2025

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it