Asl4, Liste di attesa, mail per suggerimenti e segnalazioni di casi gravi

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:La Asl crea una casella di posta dedicata ai medici di medicina generale Una nuova misura per mitigare i disagi legati alle liste di attesa – viene evidenziato sul sito web. E’ stata attivata una casella di posta elettronica riservata ai medici di medicina generale, che rappresenta un canale diretto attraverso il quale inoltrare comunicazioni e segnalare criticità relative ai tempi di attesa per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali – La mail costituirà non solo uno strumento per concertare, concordare e stabilire le strategie più funzionali alla riduzione delle liste di attesa, ma servirà anche per la presa in carico di situazioni che presentano caratteristiche di tempo e vita dipendenza – si legge sul sito web ufficiale. “E’ intenzione dell’Asl di Teramo”, dichiara il direttore generale, Maurizio Di Giosia, “intensificare sempre più la collaborazione con i medici di base, la cui funzione è fondamentale e di cui abbiamo sempre apprezzato la disponibilità e la competenza – viene evidenziato sul sito web. L’idea di attivare questo nuovo servizio scaturisce anche dall’analisi approfondita fatta in occasione del convegno sull’argomento che si è recentemente svolto a Teramo”. Non è un caso se la Asl di Teramo è la prima in Abruzzo, e una delle pochissime in Italia, ad adottare una simile misura dedicata al governo delle liste di attesa – si apprende dal portale web ufficiale. “Il convegno sull’appropriatezza prescrittiva”, dichiara il dirigente dell’Uosd liste di attesa, Gianni Di Giacomantonio, “ci ha fatto comprendere, ancora una volta, quanto sia importante e preziosa l’opera dei medici di base – Un bagaglio di competenze che può fornire informazioni, suggerimenti e indicazioni utili a migliorare i nostri tempi di attesa”. Peraltro la Asl di Teramo già da tempo organizza una serie di incontri formativi e divulgativi con i medici di base della provincia di Teramo, al fine di una migliore gestione della domanda di prestazioni ambulatoriali. Incontri che saranno riproposti dopo la pausa estiva – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 22.7.2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it