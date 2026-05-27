Asl4, Malposizioni fetali e podaliche, corso formativo al “Val Vibrata”

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Una giornata di formazione e approfondimento dedicata alla gestione delle malposizioni fetali e della presentazione podalica – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa si è svolta ieri, nell’aula formazione della Direzione sanitaria dell’ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero, con un corso teorico-pratico accreditato rivolto alle ostetriche – Le malposizioni fetali, compresa la presentazione podalica, rappresentano infatti un importante fattore di rischio per il ricorso al taglio cesareo programmato o emergente per distocia dinamica e meccanica, oltre che al parto operativo – recita il testo pubblicato online. Il corso ha approfondito metodologie ostetriche e strumenti di medicina integrata utili alla prevenzione e al trattamento delle malposizioni fetali, con l’obiettivo di migliorare le competenze degli operatori sanitari nella gestione di queste condizioni e contribuire alla riduzione dell’incidenza dei tagli cesarei – precisa il comunicato. Durante la giornata formativa sono stati affrontati argomenti come il riconoscimento delle principali malposizioni fetali e delle relative implicazioni cliniche, le tecniche di diagnosi e gestione, le strategie per prevenire e trattare le complicazioni correlate e la valutazione dell’efficacia delle tecniche nella pratica clinica – viene evidenziato sul sito web. Il corso si è avvalso del contributo di due relatrici provenienti dalle Marche, professioniste dell’ospedale Salesi di Ancona, che hanno condiviso competenze ed esperienze maturate sul campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’integrazione di strumenti non invasivi, come l’aromaterapia e la medicina tradizionale cinese, che possono favorire il rivolgimento fetale agendo sia sul piano fisico sia sul sistema nervoso – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 00, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it