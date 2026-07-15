- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Luglio 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Mazzini, arrivano le note de “La Notte dei Serpenti”
Attualità

Asl4, Mazzini, arrivano le note de “La Notte dei Serpenti”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Il maestro Enrico Melozzi porta la musica tra i pazienti Le note che in questi giorni accompagnano la preparazione de “La Notte dei Serpenti” arrivano eccezionalmente all’ospedale di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Venerdì 17 luglio, alle ore 10.30, il maestro Enrico Melozzi, compositore e direttore d’orchestra, ideatore e direttore artistico della manifestazione, sarà protagonista di una speciale iniziativa dedicata ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari – precisa il comunicato. Insieme ai musicisti e ai coristi protagonisti dell’edizione 2026 de “La Notte dei Serpenti”, il grande evento che valorizza e reinterpreta la musica popolare abruzzese fondendo tradizione e linguaggi contemporanei, darà vita a un concerto itinerante che prenderà il via dalla scalinata principale del “Mazzini”, proseguirà nell’ingresso principale e raggiungerà gli atri dei reparti di Pediatria, Oncologia e Medicina Interna – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa nasce dal desiderio del maestro Melozzi di condividere la musica con chi vive ogni giorno i luoghi della cura, regalando un momento di serenità, condivisione e leggerezza – viene evidenziato sul sito web. Con questo appuntamento la Asl di Teramo rinnova il proprio impegno nel promuovere occasioni capaci di mettere al centro la persona, nella convinzione che la musica, accanto alle cure, possa rappresentare uno straordinario strumento di vicinanza, conforto e umanità.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it