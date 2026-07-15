Asl4, Mazzini, arrivano le note de “La Notte dei Serpenti”

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Il maestro Enrico Melozzi porta la musica tra i pazienti Le note che in questi giorni accompagnano la preparazione de “La Notte dei Serpenti” arrivano eccezionalmente all’ospedale di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Venerdì 17 luglio, alle ore 10.30, il maestro Enrico Melozzi, compositore e direttore d’orchestra, ideatore e direttore artistico della manifestazione, sarà protagonista di una speciale iniziativa dedicata ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari – precisa il comunicato. Insieme ai musicisti e ai coristi protagonisti dell’edizione 2026 de “La Notte dei Serpenti”, il grande evento che valorizza e reinterpreta la musica popolare abruzzese fondendo tradizione e linguaggi contemporanei, darà vita a un concerto itinerante che prenderà il via dalla scalinata principale del “Mazzini”, proseguirà nell’ingresso principale e raggiungerà gli atri dei reparti di Pediatria, Oncologia e Medicina Interna – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa nasce dal desiderio del maestro Melozzi di condividere la musica con chi vive ogni giorno i luoghi della cura, regalando un momento di serenità, condivisione e leggerezza – viene evidenziato sul sito web. Con questo appuntamento la Asl di Teramo rinnova il proprio impegno nel promuovere occasioni capaci di mettere al centro la persona, nella convinzione che la musica, accanto alle cure, possa rappresentare uno straordinario strumento di vicinanza, conforto e umanità.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it