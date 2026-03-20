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Attualità

Asl4, Mazzini, convegno sul Percorso rosa e la tutela delle vittime di violenza

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ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un pomeriggio dedicato al confronto, alla condivisione e all’impegno concreto nella tutela delle vittime di violenza – È in corso, all’ospedale di Teramo, il convegno “Una strada sicura – Il Percorso Rosa della Asl di Teramo tra cura, protezione e dignità”, promosso dall’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Teramo, presieduta da Gabriella Marini – precisa il comunicato. Un momento di approfondimento che ha coinvolto professionisti sanitari, istituzioni e operatori del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il Percorso rosa – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un modello organizzativo dedicato all’assistenza delle persone vittime di violenza che garantisce accoglienza in un ambiente riservato e l’intervento di un team multidisciplinare, assicurando cure sanitarie, supporto psicologico e l’attivazione della rete territoriale antiviolenza – Il convegno si articola in due sessioni – La prima, dedicata al Percorso rosa, è moderata da Anna Rita Gabriele, referente del percorso stesso e direttrice del Dipartimento Emergenza e Urgenza e da Rossella Di marzio, direttrice del Dipartimento Amministrativo – recita il testo pubblicato online. La seconda sessione, sotto forma di tavola rotonda, vede il coinvolgimento di diversi esponenti della rete territoriale antiviolenza – si apprende dal portale web ufficiale. La Asl di Teramo è da tempo impegnata su questo fronte attraverso il Codice rosa, un codice virtuale che consente di riconoscere tempestivamente i segnali di violenza, garantendo priorità e riservatezza e attivando un’assistenza dedicata – si apprende dal portale web ufficiale. A supporto di questo sistema è inoltre attiva la “stanza rosa”, un luogo protetto all’interno del Pronto soccorso per accogliere le vittime garantendo loro la necessaria privacy. Nel corso dell’iniziativa è stata consegnata una targa di riconoscimento al direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia per l’impegno costante su queste tematiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Impossibilitato a partecipare, in rappresentanza dell’Azienda, è stata Rossella Di Marzio a ritirare la targa – si legge sul sito web ufficiale.   Ufficio Stampa Asl Teramo 20 03 2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 23, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

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