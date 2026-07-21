Asl4, Mazzini, donati 18 quadri al reparto di Ostetricia e Ginecologia

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:L’arte entra negli spazi di cura per renderli più accoglienti e confortevoli – precisa la nota online. Diciotto quadri sono stati donati al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Mazzini” dalla galleria d’arte HEART e dalle associazioni Urban RAW e Villa di Piano Grande, nell’ambito del percorso di umanizzazione delle cure promosso dalla Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le opere sono il frutto della creatività di sedici artisti che hanno partecipato alla seconda edizione dell’estemporanea di pittura “X Villa”, tenutasi nel borgo di Piano Grande di Torricella Sicura e sostenuta dagli sponsor BIM, Colorificio De Ruvo, CCT Costruzioni e Patella Srl. La donazione, che rientra nel progetto “Flowers – l’arte che cura” ed è dedicata al tema dei fiori, nasce dal desiderio condiviso di portare bellezza, colore e serenità in un ambiente dedicato alla cura e alla salute della donna – si apprende dal portale web ufficiale. La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza del direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, dei titolari della galleria d’arte HEART Anna De Paulis e Ivan Furia, della presidente dell’associazione Urban RAW Victoria Di Vitantonio, del presidente dell’associazione Villa di Piano Grande Fabrizio Calcagni e di altri rappresentanti delle associazioni, del direttore della Uoc di Ostetricia e Ginecologia Alessandro Santarelli e del personale del reparto – “Ringrazio la galleria d’arte HEART e le associazioni Urban RAW e Villa di Piano Grande per la sensibilità dimostrata e per questo gesto di generosità. L’arte contribuisce a rendere gli ambienti di cura più accoglienti e può rappresentare un elemento di benessere per pazienti, familiari e operatori – precisa il comunicato. Donazioni come questa confermano il forte legame tra la nostra azienda sanitaria e il territorio e rappresentano un contributo concreto al percorso di umanizzazione delle cure che la Asl porta avanti ogni giorno”, ha dichiarato Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 21.7.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it