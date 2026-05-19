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Attualità

Asl4, Mazzini, donati televisori all’Utic e alla Cardiologia

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ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un gesto di riconoscenza trasformato in un aiuto concreto per i pazienti ricoverati – Sei televisori sono stati donati all’Utic e dieci al reparto di Cardiologia dell’ospedale “Mazzini”. L’iniziativa è nata dall’interessamento dell’assessore del Comune di Teramo Domenico “Mimmo” Sbraccia che, durante il ricovero vissuto nei mesi scorsi nella struttura ospedaliera, ha constatato personalmente l’assenza di televisori nelle stanze di degenza – si apprende dal portale web ufficiale. Da qui la decisione di attivarsi coinvolgendo la ditta MAR Appalti, autrice della donazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. I televisori saranno destinati alle stanze di degenza dei due reparti, contribuendo a rendere più confortevole la permanenza dei pazienti durante il ricovero – riporta testualmente l’articolo online. La consegna è avvenuta alla presenza del direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, del direttore della Uoc Cardiologia Utic ed Emodinamica Franco De Remigis e del personale sanitario dei reparti interessati – precisa il comunicato. “Questa donazione rappresenta un gesto di grande attenzione verso i pazienti e testimonia il forte legame tra l’ospedale e il territorio”, ha dichiarato Di Giosia, “si inserisce pienamente nel percorso di umanizzazione delle cure che la Asl porta avanti ogni giorno, con l’obiettivo di rendere la permanenza dei degenti sempre più dignitosa e vicina ai bisogni della persona – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio l’assessore Sbraccia e la ditta MAR Appalti per la sensibilità dimostrata”. Ufficio stampa  ASL TERAMO 19.5.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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